Йоан Макунду покинул расположение «Монако»

Форвард «Монако» покинул расположение команды на фоне финансовых проблем клуба.

Форвард «Монако» Йоан Макунду временно покинул команду. Об этом после матча с «Нантерром» (81:76) заявил главный тренер Вассилис Спанулис.

«Он вне команды, потому что сам хочет быть вне команды», – заявил греческий специалист, добавив, что такое положение сохранится «до дальнейшего уведомления».

В текущем сезоне Макунду провел 5 матчей в Евролиге, набирая в среднем 6,2 очка и 1,8 подбора примерно за 7 минут на площадке. В чемпионате Франции он сыграл 9 матчей, где его средние показатели составляют 8,4 очка и 3,1 подбора за 17 минут на паркете.

Ранее стало известно, что клуб испытывает серьезные финансовые трудности и находится в процессе перехода под контроль правительства Монако.

Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: L’Equipe
