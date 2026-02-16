«Сарагоса» объявила об отставке главного тренера Хесуса Рамиреса

«Сарагоса» объявила об увольнении главного тренера Хесуса Рамиреса. Испанский специалист проработал в клубе менее года – он возглавил команду прошлым летом после успешного периода в Германии, где был признан тренером года в Бундеслиге.

В официальном заявлении клуб объяснил решение: неудовлетворительным положением в чемпионате Испании, вылетом из еврокубков и общей динамикой коллектива. В «Сарагосе» рассчитывают, что смена тренера придаст команде «новый импульс» во второй половине сезона.

Клуб поблагодарил Рамиреса за работу, профессионализм и самоотдачу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.