Билл Симмонс: Все указывает на то, что Тейтум может вернуться 1 или 6 марта.

Билл Симмонс предположил, что Джейсон Тейтум может вернуться на площадку уже в начале марта. В своем подкасте известный обозреватель обратил внимание на изменение времени матча «Бостон» – «Филадельфия» и аномально высокие цены на билеты на игру с «Далласом».

«Не знаю, заметили ли вы это на прошлых выходных: матч «Селтикс» и «Сиксерс» в воскресенье вечером, 1 марта, перенесли на два часа позже. Это вызвало у меня некоторое недоумение.

Я уже некоторое время слышал, что возвращение ожидается в первую неделю март – в районе 4 или 6 числа. Мой внутренний конспиролог также заметил, что если зайти на любой сайт перепродажи билетов на игру против «Маверикс» 6 марта, цены там совершенно неадекватные. И дело не может быть только в том, что в город приезжает Купер Флэгг.

Так что все начинает указывать на 1 или 6 марта, но я бы поставил на 1 марта», – подытожил Симмонс.

Джейсон Тейтум не играет с мая прошлого года из-за разрыва ахиллова сухожилия. На прошлой неделе форвард впервые принял участие в полноценной тренировке «5 на 5» с игроками основного состава «Селтикс».

Это он, типа, помогает продавать бостонские билеты?
Ответ Ross!* Redcross
Это он, типа, помогает продавать бостонские билеты?
Сам наверно накупил пачку, и теперь цену греет чтобы перепродать
На Купер флэг уроженец мэна, плюс семья фаны Бостона и ларри берда, поэтому неудивителен ажиотаж, даже без тейтума
Ответ Fikret Belozoglu
На Купер флэг уроженец мэна, плюс семья фаны Бостона и ларри берда, поэтому неудивителен ажиотаж, даже без тейтума
А как штат Мэн связан с Бостоном (штат Массачусетс)?
Ответ Погодите, это реально?
А как штат Мэн связан с Бостоном (штат Массачусетс)?
Это все Новая Англия
