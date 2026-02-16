Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА: «Наша цель – превратить европейский баскетбол в устойчивую модель, где есть реальные возможности для роста»

Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА.

«Я просто работаю с НБА, с ФИБА и общаюсь с клубами, чтобы понять, каким должно быть развитие баскетбола в Европе . Исходя из этого, мы посмотрим, какую роль мне в итоге предстоит сыграть – будь то на уровне лиги или в каком‑то конкретном клубе. Я считаю, что у нас есть серьезная возможность сделать шаг вперед и помочь развитию нашего вида спорта в Европе.

Наша конечная цель – превратить европейский баскетбол в устойчивую модель, где есть реальные возможности для роста, а не спорт, работающий в убыток. У нас уникальная возможность выстроить новые отношения и иную модель, которая даст гораздо больший эффект, чем то, что мы видели до сих пор. Нам нужно изменить подход, определить стратегию и с самого начала заложить прочный фундамент. Мы должны выстроить это с нуля, – пояснил двукратный чемпион НБА в интервью Mundo Deportivo.