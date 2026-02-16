  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА: «Наша цель – превратить европейский баскетбол в устойчивую модель, где есть реальные возможности для роста»
0

Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА: «Наша цель – превратить европейский баскетбол в устойчивую модель, где есть реальные возможности для роста»

Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА.

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль подтвердил участие в европейском проекте НБА. При этом, как подчеркнул испанец, его роль пока до конца не определена.

«Я просто работаю с НБА, с ФИБА и общаюсь с клубами, чтобы понять, каким должно быть развитие баскетбола в Европе. Исходя из этого, мы посмотрим, какую роль мне в итоге предстоит сыграть – будь то на уровне лиги или в каком‑то конкретном клубе. Я считаю, что у нас есть серьезная возможность сделать шаг вперед и помочь развитию нашего вида спорта в Европе.

Наша конечная цель – превратить европейский баскетбол в устойчивую модель, где есть реальные возможности для роста, а не спорт, работающий в убыток. У нас уникальная возможность выстроить новые отношения и иную модель, которая даст гораздо больший эффект, чем то, что мы видели до сих пор. Нам нужно изменить подход, определить стратегию и с самого начала заложить прочный фундамент. Мы должны выстроить это с нуля, – пояснил двукратный чемпион НБА в интервью Mundo Deportivo.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mundo Deportivo
Лига Европы под эгидой НБА
logoНБА
logoПау Газоль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Тейтум: «Хорошо знаем Чуса Буэно, надеемся, что он поможет навести мосты между нами»
13 февраля, 14:30
Пау Газоль о европейском проекте НБА: «Речь об экосистеме, корнях, национальных лигах и будущем детей»
21 января, 09:55
«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой
18 января, 21:02
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
6 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
23 минуты назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
25 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
52 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем