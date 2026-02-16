0

Андрей Ведищев: «Я доволен работой Томовича. Мы на правильном пути»

Президент «Локомотива-Кубани» оценил игру команды и назвал задачи на сезон.

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев в интервью «Матч ТВ» оценил работу нового главного тренера и обозначил цели команды на сезон.

- Довольны работой нового главного тренера «Локомотива» Томислава Томовича?

– Я доволен. Да, мы играем неровно. Нужно время, и работа идет. Впереди много важных игр. Пока все в целом нормально, я доволен. Мы на правильном пути.

- Цель у «Локомотива‑Кубани», как всегда, чемпионство?

– Надо занять нормальное место перед плей‑офф, а уже дальше смотреть, как будем играть. Мое мнение: плей‑офф выигрывает скамейка. Нам надо больше разыгрывать скамейку и быть готовыми к тяжелым длинным сериям. Самое главное, чтобы без травм.

- Каким результатом по итогам сезона будете довольны?

– Думаю, буду доволен выходом в финал. Потому что все остальное уже стандартная история. Но в четверке точно быть надо. Задача‑минимум – четверка, максимум – выход в финал, супермаксимум – чемпионство, – сказал Ведищев.

На данный момент «Локо» занимает 4-е место в Единой лиге ВТБ с результатом 18-10.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
