Арнас Буткевичюс пропустит минимум 6 недель с травмой стопы

Форвард «Жальгириса» выбыл минимум на шесть недель из-за травмы стопы.

«Жальгирис » потерял одного из ключевых игроков ротации на решающем отрезке сезона Евролиги. Клуб объявил, что Арнас Буткевичюс выбыл минимум на шесть недель из-за травмы стопы, полученной в домашнем матче с «Хапоэлем Тель-Авив».

В 24 матчах текущего розыгрыша Евролиги он проводил на площадке в среднем 18 минут, набирая 5,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи. Особую ценность представляет его эффективность из-за дуги: 52% при двух попытках за игру.

Потеря одного из ключевых игроков происходит в момент, когда «Жальгирис» борется за попадание в плей-ин. Вернуться Буткевичюс сможет только к концу регулярного сезона – если команда сохранит шансы на продолжение борьбы.