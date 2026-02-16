0

Алексей Швед выбыл на срок до двух недель

Швед пропустит около 14 дней.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», защитник УНИКСа Алексей Швед получил микроповреждение ноги и выбыл на срок от 10 до 14 дней.

Из-за травмы Швед был вынужден пропустить Матч всех звезд Единой лиги ВТБ и не поехал с командой в Боснию и Герцеговину на матч WINLINE Basket Cup с «Игокеа».

В текущем сезоне Единой лиги 37-летний защитник отыграл за казанцев 19 матчей, набирая в среднем 9,4 очка, 2,8 подбора и 6,7 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
logoАлексей Швед
травмы
