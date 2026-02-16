Кэмерон Пэйн вернется в НБА, подписавшись с «Филадельфией» (Mozzart Sport)

Пэйн, как сообщается, станет игроком «Сиксерс».

По информации Mozzart Sport, американский защитник «Партизана » Кэмерон Пэйн вернется в НБА , подписав контракт с «Филадельфией».

Также сообщается, что «Партизан» получит за 31-летнего баскетболиста отступные в размере 1750000 долларов.

Пэйн присоединился к сербскому клубу в конце декабря и отыграл 10 матчей Евролиги, набирая в среднем 12,4 очка, 2,3 подбора и 3,9 передачи при 33,3% трехочковых бросков.

В настоящее время «Партизан» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея результат 9-19.