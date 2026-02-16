10

Кэмерон Пэйн вернется в НБА, подписавшись с «Филадельфией» (Mozzart Sport)

Пэйн, как сообщается, станет игроком «Сиксерс».

По информации Mozzart Sport, американский защитник «Партизана» Кэмерон Пэйн вернется в НБА, подписав контракт с «Филадельфией».

Также сообщается, что «Партизан» получит за 31-летнего баскетболиста отступные в размере 1750000 долларов.

Пэйн присоединился к сербскому клубу в конце декабря и отыграл 10 матчей Евролиги, набирая в среднем 12,4 очка, 2,3 подбора и 3,9 передачи при 33,3% трехочковых бросков.

В настоящее время «Партизан» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея результат 9-19.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mozzart Sport
Максимальные отступные от НБА в этом сезоне - 875 тысяч. Так что всё остальное Пэйну придётся платить из своего кармана.
Не понимаю этой движухи
Вот Пейн всё ждал предложения из НБА, полгода сидел дома, тренировался, не дождался, переехал в Европу
Там как мог играл в хаосе Партизана, который натурально тонет, и не сказать что бы прямо был мегазвездой аутсайдера Евролиги.
И тут Фила такая - это тот, который нам нужно перед плей-офф!!!

Всё бы ничего, но тоже самое было с Лонни Уокером, который был никому не нужен, играл в Европе, выкупили обратно в НБА(кстати тоже в Филу), сыграл полсезона и вернулся в Европу.
Ответ Ужратый Гусениц
У Филы банально нет запасного разыгрывающего(труп Лаури не берем в расчет), после того как они отправили Маккейна в Оклу. А из свободных ПГ только отчисленные Конли(который вроде в Миньку возвращается), Лонзо Болл и Коул Энтони приходят на ум. Видимо они решили что Пейн - это вариант получше.
Ответ Ужратый Гусениц
Какой там мегазвездой, я бы сказал, что хуже некуда. Его НБАшная вальяжность только так команде боком выходила, конечно иногда попадал, но в целом что в защите, что в нападении - никуда не годно для уровня евролиги.
Интересно, сколько он получил от партизана,за эти 10 матчей🤔
Ответ Феникс 05
от партизана: "зарплата игрока составит 950 000 евро". То есть он отдаст почти всё, что ему заплатили за вторую часть компенсации партизану. В кои то веке можно сказать, что Партизан молодцы
Не много ли за месяц отступных? )
Рекомендуем