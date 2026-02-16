Кэмерон Пэйн вернется в НБА, подписавшись с «Филадельфией» (Mozzart Sport)
Пэйн, как сообщается, станет игроком «Сиксерс».
По информации Mozzart Sport, американский защитник «Партизана» Кэмерон Пэйн вернется в НБА, подписав контракт с «Филадельфией».
Также сообщается, что «Партизан» получит за 31-летнего баскетболиста отступные в размере 1750000 долларов.
Пэйн присоединился к сербскому клубу в конце декабря и отыграл 10 матчей Евролиги, набирая в среднем 12,4 очка, 2,3 подбора и 3,9 передачи при 33,3% трехочковых бросков.
В настоящее время «Партизан» занимает 19-е место в турнирной таблице, имея результат 9-19.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Mozzart Sport
Вот Пейн всё ждал предложения из НБА, полгода сидел дома, тренировался, не дождался, переехал в Европу
Там как мог играл в хаосе Партизана, который натурально тонет, и не сказать что бы прямо был мегазвездой аутсайдера Евролиги.
И тут Фила такая - это тот, который нам нужно перед плей-офф!!!
Всё бы ничего, но тоже самое было с Лонни Уокером, который был никому не нужен, играл в Европе, выкупили обратно в НБА(кстати тоже в Филу), сыграл полсезона и вернулся в Европу.