Кавай Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было»

Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было».

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард выразил радость за Нормана Пауэлла, который впервые попал на Матч всех звезд, и вспомнил о чемпионском составе «Торонто»-2019, куда он входил вместе с Пауэллом.

«Каждый раскрывается в свое время. Знаете, таланта там не было, но трудолюбие было. Вот почему мы выиграли. Все считали, что они лучше, чем были на самом деле, и боролись на высоком уровне каждый вечер. И я рад за Норма, особенно за него», – сказал Ленард.

На текущий момент из состава «Рэпторс» 2019 года шестеро игроков побывали участниками Матча всех звезд: Ленард (7 раз), Пауэлл (1), Кайл Лаури (6), Марк Газоль (3), Паскаль Сиакам (4) и Фред Ванвлит (1).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Таланта не было? Вот это чушь, одна из самых глубоких команд была с большим количеством таланта. Суперзвезд там кроме Кавая не было, это да, но таланта там было завались
Ответ Consistency
Таланта не было? Вот это чушь, одна из самых глубоких команд была с большим количеством таланта. Суперзвезд там кроме Кавая не было, это да, но таланта там было завались
А кто в нба без таланта? Там в принципе все ребята с задатками
Ответ Consistency
Таланта не было? Вот это чушь, одна из самых глубоких команд была с большим количеством таланта. Суперзвезд там кроме Кавая не было, это да, но таланта там было завались
А в чем чушь то? Достаточно посмотреть под какими номерами были выбраны ключевые игроки той команды, а некоторые даже не были выбраны. В начале карьеры их не считали какими-то особыми талантами и, как и сказал Кавай, они раскрылись далеко не сразу.
Таланта уровня голден стэйт с двумя лучшими шутерами в прайме и скоринг-машиной, КД – да, не было. Но, была глубина ростера, габариты, опыт. Голый талант не всегда побеждает, иначе тот же даллас должен был свипать бостон в финале, ибо там вообще нет талантов уровня Дончича и Ирвинга
очень похоже на анекдот про Даллас Дирка Новицки с 6 игроками, которые были или стали участниками мвз, когда утвержается, что Новицки в одно лицо затащил каких-то нищебродов.
Ответ quznez
очень похоже на анекдот про Даллас Дирка Новицки с 6 игроками, которые были или стали участниками мвз, когда утвержается, что Новицки в одно лицо затащил каких-то нищебродов.
Комментарий скрыт
Ответ quznez
очень похоже на анекдот про Даллас Дирка Новицки с 6 игроками, которые были или стали участниками мвз, когда утвержается, что Новицки в одно лицо затащил каких-то нищебродов.
Да байки там из за того что три праймовых звзед уровня Зала Славы не смогли защищаться против Дирка.
Ну конечно. Команда Торонто тех времен была завсегдатай плей-офф высоких стадий. Проигрывали, по факту, только ЛеБрону, почему и родился мем ЛеБронто.
В 2019 году ЛеБрон перебрался на Запад, в команде Кавай и Денни Грин (3х-кратный чемпион НБА в составе трех команд) заменили ДеРозана + Марк Газоль подьехал.
Там глубины и качества состава хватало.
Ответ kondratiy
Ну конечно. Команда Торонто тех времен была завсегдатай плей-офф высоких стадий. Проигрывали, по факту, только ЛеБрону, почему и родился мем ЛеБронто. В 2019 году ЛеБрон перебрался на Запад, в команде Кавай и Денни Грин (3х-кратный чемпион НБА в составе трех команд) заменили ДеРозана + Марк Газоль подьехал. Там глубины и качества состава хватало.
Еще и Сиакам нехило апнулся, получив МИП.
Ответ kondratiy
Ну конечно. Команда Торонто тех времен была завсегдатай плей-офф высоких стадий. Проигрывали, по факту, только ЛеБрону, почему и родился мем ЛеБронто. В 2019 году ЛеБрон перебрался на Запад, в команде Кавай и Денни Грин (3х-кратный чемпион НБА в составе трех команд) заменили ДеРозана + Марк Газоль подьехал. Там глубины и качества состава хватало.
Ну Янниса и Эмбида прошли, так что разговоров, что прям только из-за отъезда Леброна конфу взяли, не стоит. Только Бостон не зацепил, а так всех топов причесали..
Джеймс зря уехал, на Востоке только мясо начиналось. Потом еще и Торонто развалились с уходом Кавхи..
Дам небольшой перевод на русский язык (интерпретация мысли). Ленард явно говорит не о том, что в нба могут играть люди без таланта. Чтобы попасть в эту лигу, надо по умолчанию быть сверхспособным к баскетболу (в 99% случаев). Но на одном таланте чемпионом не станешь. Если говорить о чемпионских командах (о чем говорит Кавай), и если сравнивать их между собой, то Торонто проигрывает очень многим чемпионам в «чистом» таланте, в баскетбольном гении (люблю Нормана, но есть ли смысл отрицать, что у него нет даже половины таланта Пола Джорджа. Другое дело, что распорядились они своими талантами по-разному). Фраза Кавая не столько «ругает» Торонто, сколько хвалит за самоотверженность, самопожертвование, самообладание.
Ответ Алекс Баландин
Дам небольшой перевод на русский язык (интерпретация мысли). Ленард явно говорит не о том, что в нба могут играть люди без таланта. Чтобы попасть в эту лигу, надо по умолчанию быть сверхспособным к баскетболу (в 99% случаев). Но на одном таланте чемпионом не станешь. Если говорить о чемпионских командах (о чем говорит Кавай), и если сравнивать их между собой, то Торонто проигрывает очень многим чемпионам в «чистом» таланте, в баскетбольном гении (люблю Нормана, но есть ли смысл отрицать, что у него нет даже половины таланта Пола Джорджа. Другое дело, что распорядились они своими талантами по-разному). Фраза Кавая не столько «ругает» Торонто, сколько хвалит за самоотверженность, самопожертвование, самообладание.
А как распорядился своим талантом Пол Джордж?
Ответ Ахилл Кобе Браянта
А как распорядился своим талантом Пол Джордж?
Один из топовых двухсторонних игроков в истории
Скромняга все таки Кавай, в Торонто вообще не было "таланта" только трудолюбие? ага 😂😂😂.
Если сравнить с основной гсв без травм, то да суммарного таланта в целом меньше было, но прям, что вообще не было это бред. Тем более тот основной состав ГСВ возможно был лучшим вообще за всю историю nba.
Фууу, как некрасиво. Или талантливо подмети улицы. Молча
Последний титул относительно в соло.
Рекомендуем