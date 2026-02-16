Кавай Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было»
Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было».
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард выразил радость за Нормана Пауэлла, который впервые попал на Матч всех звезд, и вспомнил о чемпионском составе «Торонто»-2019, куда он входил вместе с Пауэллом.
«Каждый раскрывается в свое время. Знаете, таланта там не было, но трудолюбие было. Вот почему мы выиграли. Все считали, что они лучше, чем были на самом деле, и боролись на высоком уровне каждый вечер. И я рад за Норма, особенно за него», – сказал Ленард.
На текущий момент из состава «Рэпторс» 2019 года шестеро игроков побывали участниками Матча всех звезд: Ленард (7 раз), Пауэлл (1), Кайл Лаури (6), Марк Газоль (3), Паскаль Сиакам (4) и Фред Ванвлит (1).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В 2019 году ЛеБрон перебрался на Запад, в команде Кавай и Денни Грин (3х-кратный чемпион НБА в составе трех команд) заменили ДеРозана + Марк Газоль подьехал.
Там глубины и качества состава хватало.
Джеймс зря уехал, на Востоке только мясо начиналось. Потом еще и Торонто развалились с уходом Кавхи..
Если сравнить с основной гсв без травм, то да суммарного таланта в целом меньше было, но прям, что вообще не было это бред. Тем более тот основной состав ГСВ возможно был лучшим вообще за всю историю nba.