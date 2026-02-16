Кавай Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было»

Ленард о «Торонто»-2019: «Таланта там не было, но трудолюбие было».

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард выразил радость за Нормана Пауэлла , который впервые попал на Матч всех звезд, и вспомнил о чемпионском составе «Торонто »-2019, куда он входил вместе с Пауэллом.

«Каждый раскрывается в свое время. Знаете, таланта там не было, но трудолюбие было. Вот почему мы выиграли. Все считали, что они лучше, чем были на самом деле, и боролись на высоком уровне каждый вечер. И я рад за Норма, особенно за него», – сказал Ленард.

На текущий момент из состава «Рэпторс» 2019 года шестеро игроков побывали участниками Матча всех звезд: Ленард (7 раз), Пауэлл (1), Кайл Лаури (6), Марк Газоль (3), Паскаль Сиакам (4) и Фред Ванвлит (1).