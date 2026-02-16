Леброн Джеймс: «Люблю Энта. Во мне он обрел фаната и друга на всю жизнь»

Джеймс: Люблю Энта. Во мне он обрел фаната и друга на всю жизнь.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс восхищается защитником «Миннесоты» Энтони Эдвардсом , который получил награду MVP Матча всех звезд.

«Я люблю Энт-мэна. Вообще все в нем. На площадке и за ее пределами. Рад за него, это первый из многих титулов MVP Матча звезд для него. Я люблю Энта, во мне он обрел фаната и друга на всю жизнь», – сказал Джеймс.

В финале мини-турнира Матча всех звезд команда Эдвардса разгромила команду Джеймса со счетом 47:21.