2

«Дубай» близок к соглашению с Андреасом Обстом (Encestando)

Обст может стать игроком «Дубая».

«Дубай» намерен удвоить свои усилия на трансферном рынке Евролиги, стремясь собрать боеспособный состав, способный бороться за титул в следующем сезоне. 

По информации Encestando, после предварительной договоренности с разыгрывающим «Монако» Эли Окобо, следующей целью стал защитник «Баварии» Андреас Обст. Как сообщается, немецкий снайпер и клуб из ОАЭ очень близки к соглашению. Контракт игрока с «Баварией» истекает в июне.

29-летний Обст в текущем розыгрыше Евролиги набирает в среднем 15,5 очка, реализуя 41% трехочковых при почти восьми попытках за матч, показывая выдающуюся эффективность при таком большом объеме бросков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Encestando
logoЕвролига
logoДубай
logoАдриатическая лига
возможные переходы
Андреас Обст
logoчемпионат Германии
logoБавария
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почему лучший снайпер планеты не в НБА?
Ответ dn8zmw5c
Почему лучший снайпер планеты не в НБА?
Потому что там его будут персонально выцеливать в защите и давить. К сожалению, это как Реддик/Корвер/Фредетт, кроме суперброска у него нет других скиллов элитного уровня
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миикка Мууринен покинет «Партизан» после матча с «Будучностью» (Sport Klub)
15 февраля, 18:42
«Анадолу Эфес» продлил контракт с Каем Джонсом
15 февраля, 14:05Фото
Мозес Райт стал MVP 28-го тура Евролиги
14 февраля, 18:33Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
5 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
22 минуты назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
24 минуты назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
51 минуту назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем