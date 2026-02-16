«Дубай» близок к соглашению с Андреасом Обстом (Encestando)

Обст может стать игроком «Дубая».

«Дубай » намерен удвоить свои усилия на трансферном рынке Евролиги, стремясь собрать боеспособный состав, способный бороться за титул в следующем сезоне.

По информации Encestando, после предварительной договоренности с разыгрывающим «Монако» Эли Окобо, следующей целью стал защитник «Баварии» Андреас Обст . Как сообщается, немецкий снайпер и клуб из ОАЭ очень близки к соглашению. Контракт игрока с «Баварией» истекает в июне.

29-летний Обст в текущем розыгрыше Евролиги набирает в среднем 15,5 очка, реализуя 41% трехочковых при почти восьми попытках за матч, показывая выдающуюся эффективность при таком большом объеме бросков.