16-летний Никола Кустурица стал самым молодым игроком «Барселоны», набравшим очки в чемпионате Испании

Кустурица вошел в историю «Барселоны».

Форвард «Барселоны» Никола Кустурица набрал 7 очков победной игре против «Манресы» в рамках испанской лиги (97:60).

Серб стал самым молодым баскетболистом в истории «Барселоны», набравшим очки в ACB. На момент матча ему было 16 лет, 9 месяцев и 15 дней.

На счету Кустурицы 3 из 3 двухочковых, 0 из 3 трехочковых, 1 из 2 штрафных, а также 6 подборов и 2 перехвата за 16 минут на паркете.

Это было его третье появление в играх чемпионата Испании в текущем сезоне. Ранее, в октябре, он уже установил рекорд как самый молодой игрок в истории «Барселоны», вышедший на паркет в матче ACB – тогда ему было 16 лет, 5 месяцев и 12 дней.

Также в текущем сезоне он провел один матч в Евролиге, отыграв 1 минуту во встрече с «Парижем» в декабре.