В сети нашли предполагаемый фейк-аккаунт Кевина Дюрэнта, с которого он поливал грязью Стефена Карри и других игроков
В сети завирусились слитые скриншоты комментариев аккаунта, который, как предполагается, принадлежит форварду «Хьюстона» Кевину Дюрэнту.
Аккаунт @GetHigher77 напрямую обращался к игрокам и инцидентам, создавая впечатление, будто человек, управляющий им, присутствовал при всех событиях лично.
О Стефене Карри
«Если ты не ставишь заслоны и не отдаешь пасы Стефу, ты будешь отчислен».
«Я начал требовать от Стефа ответственности, и ниггеры начали смотреть на меня вот так» (картинка человека с вытаращенными глазами).
О Стиве Керре
«С тех пор как Майкл ударил Керра по лицу, он не дружит с темнокожими».
О Кайри Ирвинге, Стефене Карри и Расселле Уэстбруке
«Я бы не сказал, что Кай соперничал со мной, но вот тот светлокожий и тот медведь под трипл-дабловым кокаином – да».
О Джеймсе Хардене
«Я скучаю по Джеймсу, чувак, он хороший ниггер.. Слегка заблуждается, но я его понимаю».
О Бене Симмонсе
«Клянусь, я скучаю по Бену Симмонсу. По крайней мере, этот ниггер отдавал мне мяч».
О «Финиксе», Девине Букере и Фрэнке Вогеле
«Все это потому, что Бук вернулся... Два диктатора. Сталин и Гитлер, Муссолини и Ким Чен Ын... «Санс» – моя команда, когда мы проигрываем, и команда Бука, когда мы выигрываем».
О «Хьюстоне» и Алперене Шенгюне
«Тренер сказал разыграть эту комбинацию для Алпи, лол. Я буду терять мяч с этой дерьмовой командой. Мне плевать. Ваш франчайз-игрок не умеет ни бросать, ни защищаться. Это намного-намного большая проблема, чем мои потери. Помните, эти парни – ваше будущее».
О Джабари Смите
«Я не могу доверять Джабари, что он попадет чертов бросок или отзащищается... Он немного туповат».
ахах, гениально
База
Очевидно, что это обычный школьник, прикинувшийся Кешей и вошедший в роль своего кумира. Тупее фейк и придумать сложно