  • В сети нашли предполагаемый фейк-аккаунт Кевина Дюрэнта, с которого он поливал грязью Стефена Карри и других игроков
В сети нашли предполагаемый фейк-аккаунт Кевина Дюрэнта, с которого он поливал грязью Стефена Карри и других игроков

Дюрэнт, вероятно, использовал второй аккаунт, чтобы очернять других игроков.

В сети завирусились слитые скриншоты комментариев аккаунта, который, как предполагается, принадлежит форварду «Хьюстона» Кевину Дюрэнту.

Аккаунт @GetHigher77 напрямую обращался к игрокам и инцидентам, создавая впечатление, будто человек, управляющий им, присутствовал при всех событиях лично.

О Стефене Карри

«Если ты не ставишь заслоны и не отдаешь пасы Стефу, ты будешь отчислен».

«Я начал требовать от Стефа ответственности, и ниггеры начали смотреть на меня вот так» (картинка человека с вытаращенными глазами).

О Стиве Керре

«С тех пор как Майкл ударил Керра по лицу, он не дружит с темнокожими».

О Кайри Ирвинге, Стефене Карри и Расселле Уэстбруке

«Я бы не сказал, что Кай соперничал со мной, но вот тот светлокожий и тот медведь под трипл-дабловым кокаином – да».

О Джеймсе Хардене 

«Я скучаю по Джеймсу, чувак, он хороший ниггер.. Слегка заблуждается, но я его понимаю».

О Бене Симмонсе

«Клянусь, я скучаю по Бену Симмонсу. По крайней мере, этот ниггер отдавал мне мяч».

О «Финиксе», Девине Букере и Фрэнке Вогеле

«Все это потому, что Бук вернулся... Два диктатора. Сталин и Гитлер, Муссолини и Ким Чен Ын... «Санс» – моя команда, когда мы проигрываем, и команда Бука, когда мы выигрываем».

О «Хьюстоне» и Алперене Шенгюне

«Тренер сказал разыграть эту комбинацию для Алпи, лол. Я буду терять мяч с этой дерьмовой командой. Мне плевать. Ваш франчайз-игрок не умеет ни бросать, ни защищаться. Это намного-намного большая проблема, чем мои потери. Помните, эти парни – ваше будущее».

О Джабари Смите

«Я не могу доверять Джабари, что он попадет чертов бросок или отзащищается... Он немного туповат».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
> медведь под трипл-дабловым кокаином
ахах, гениально
Да он в целом практически в каждой формулировке прав -)
Вы не заслуживаете того божественного уровня трепа который я выдаю
Я уже попкорн в самокате заказал
База
"Хоть бы это не фейк, хоть бы не фейк" 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
Надо быть последним дураком, чтобы поверить в эту байку. Да, Дюрант в чате с кучей рандомных работяг от своего лица с сентября 2021 поливал всех, при этом оставляя подсказки и всячески намекая "Да, это я! Я Кевин Дюрант!" Небылицы и то ближе к истине

Очевидно, что это обычный школьник, прикинувшийся Кешей и вошедший в роль своего кумира. Тупее фейк и придумать сложно
Вы переоцениваете умственные способности игроков НБА, при всем уважении к Кеше-игроку
Ты, видимо, очень плохо знаком с лором Кей Ди и его фейк-аккаунтами в разных соцсетях)
Это скорее всего он. В Твиттере нашли, что КейДи опубликовал фотографию совы в 2021 году на своей странице. Такая же сова есть у фейкового аккаунта, и аккаунт создан в 2021 году)) Вот почему он постоянно смотрел на телефон во время Матча всех звёзд. Именно в тот момент пошли слухи, что нашли его фейк.
Что-то я тут ничего не понял. Зачем писать от первого лица с фейкового аккаунта. Ты либо шифруешься либо нет. Или предполагается, что он забывал сменить аккаунт при написании этих комментариев? Тогда это странно потому что эта риторика отличается от его обычной публичной. Если бы он думал, что он пишет под своим известным ником, то это слишком жёстко. А если он думал, что пишет под левым - зачем говорить о Дюранте как о себе? Чушь какая-то в общем
Это не комментарии, а "закрытый" чат, в котором он с другими твиттерскими работягами с фейкового аккаунта (но от своего имени) якобы выписывал всю эту ересь на протяжении 5 лет
Смит определенно глуповат, но и кексик такой рюкзак )
