Дюрэнт, вероятно, использовал второй аккаунт, чтобы очернять других игроков.

В сети завирусились слитые скриншоты комментариев аккаунта, который, как предполагается, принадлежит форварду «Хьюстона » Кевину Дюрэнту .

Аккаунт @GetHigher77 напрямую обращался к игрокам и инцидентам, создавая впечатление, будто человек, управляющий им, присутствовал при всех событиях лично.

О Стефене Карри

«Если ты не ставишь заслоны и не отдаешь пасы Стефу, ты будешь отчислен».

«Я начал требовать от Стефа ответственности, и ниггеры начали смотреть на меня вот так» (картинка человека с вытаращенными глазами).

О Стиве Керре

«С тех пор как Майкл ударил Керра по лицу, он не дружит с темнокожими».

О Кайри Ирвинге, Стефене Карри и Расселле Уэстбруке

«Я бы не сказал, что Кай соперничал со мной, но вот тот светлокожий и тот медведь под трипл-дабловым кокаином – да».

О Джеймсе Хардене

«Я скучаю по Джеймсу, чувак, он хороший ниггер.. Слегка заблуждается, но я его понимаю».

О Бене Симмонсе

«Клянусь, я скучаю по Бену Симмонсу. По крайней мере, этот ниггер отдавал мне мяч».

О «Финиксе», Девине Букере и Фрэнке Вогеле

«Все это потому, что Бук вернулся... Два диктатора. Сталин и Гитлер, Муссолини и Ким Чен Ын... «Санс» – моя команда, когда мы проигрываем, и команда Бука, когда мы выигрываем».

О «Хьюстоне» и Алперене Шенгюне

«Тренер сказал разыграть эту комбинацию для Алпи, лол. Я буду терять мяч с этой дерьмовой командой. Мне плевать. Ваш франчайз-игрок не умеет ни бросать, ни защищаться. Это намного-намного большая проблема, чем мои потери. Помните, эти парни – ваше будущее».

О Джабари Смите

«Я не могу доверять Джабари, что он попадет чертов бросок или отзащищается... Он немного туповат».