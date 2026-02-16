  • Спортс
  Майкл Джордан о победе его команды в гонке «500 миль Дайтоны»: «Такое чувство, будто выиграл чемпионат»
5

Майкл Джордан о победе его команды в гонке «500 миль Дайтоны»: «Такое чувство, будто выиграл чемпионат»

Джордан прокомментировал победу своей команды в гонке NASCAR.

Команда 23XI Racing, совладельцем которой является легенда НБА Майкл Джордан, выиграла «500 миль Дайтоны» – самую престижную и важную гонку в серии NASCAR, с которой начинается гоночный сезон.

«Я даже не могу в это поверить. Это было невероятно приятно. У нас было четыре парня, которые реально сражались и помогали друг другу. Никогда не знаешь, чем закончатся эти гонки, верно? Просто пытаешься выжить.

Слушайте, я на седьмом небе от счастья. Я даже не знаю, что сказать. Такое чувство, будто выиграл чемпионат, но пока я не получу свой перстень, я даже не буду знать наверняка», – сказал Джордан, которому через 2 дня исполнится 63 года.

Тайлер Реддик, пилот команды Джордана, стал победителем, ни разу не лидировав вплоть до последних метров дистанции.

Отличный подарок к ДР для GOAT всех GOAT
