«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле

Вонле покинул «Зенит».

«Зенит» объявил о расторжении соглашения с центровым Ноа Вонле (30 лет, 209 см).

Американец, который должен был заменить выбывшего до конца сезона Алекса Пойтресса, сам получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на неопределенный срок.

В пяти матчах за «сине-бело-голубых» Вонле набирал в среднем 6,8 очка, 5,4 подбора и 1,2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Зенита»
