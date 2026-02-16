«Зенит» расторг контракт с Ноа Вонле
Вонле покинул «Зенит».
«Зенит» объявил о расторжении соглашения с центровым Ноа Вонле (30 лет, 209 см).
Американец, который должен был заменить выбывшего до конца сезона Алекса Пойтресса, сам получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на неопределенный срок.
В пяти матчах за «сине-бело-голубых» Вонле набирал в среднем 6,8 очка, 5,4 подбора и 1,2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Зенита»
