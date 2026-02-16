38

Леброн Джеймс не знает, будет ли он играть свой 24-й сезон: «Я просто хочу жить»

Джеймс не знает, будет ли он играть свой 24-й сезон: Я просто хочу жить.

Суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу снова задали вопрос о планах на будущее, но он вновь не дал определенного ответа.

«Ну да, в смысле, я хочу жить. Когда я узнаю, то и вы узнаете. Сейчас я не знаю. Понятия не имею. Я просто хочу жить, вот и все», – сказал Джеймс перед участием в своем 22-м Матче всех звезд.

Следующий сезон может стать для 41-летнего форварда 24-м в НБА. В текущем он набирает в среднем 22 очка (50,2% с игры, 30,5% из-за дуги), 5,8 подбора и 7,1 передачи за 33 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
А я вообще считаю, что Леброн ещё на Олимпиаде сыграет. Пусть даже не в качестве первой звезды, но в качестве играющего тренера, ментора, чтобы молодые не расслаблялись. И там будет его последний танец Тем более, Олимпиада будет проходить в США.
Только после парочки уроков у Кешада Джонсона.
Знаешь, так хочется жиииить
Всё он знает, но заранее говорить не комильфо. И да, верю не только в 24-й, но и в 25-й сезон. Всё же четверть века - это звучит красиво.
А зачем себя ограничивать ненужными обязательствами? В таком возрасте любой игрок может закончиться очень резко. Собственно почти все и заканчивались раньше. А если сейчас скажет, что будет следующий сезон, а потом передумает - будет некрасиво. В его ситуации действительно надо думать о каждом следующем сезоне непосредственно по окончанию предыдущего.
Немного лукавит дед, любит он красивые истории и точно думает о прощальном сезоне где ему будут рукоплескать на всех аренах нба. Вопрос в том где он будет этот сезон проводить, либо 50кк в лал, либо вернуться на ветеранку в кэвс и финал красивой истории и возможность побороться за титул
Этот последний сезон в Лал
Комментарий скрыт
Если не будет травм, то 25 и олимпиада. Тут либо надо в этом сезоне заканчивать 23 сезона для 23 номера, но естественно Леброн без тура не закончит. 24 ни туда, ни сюда. А 25 и число красивое и независимо от результата сезона можно закончить карьеру (скорее всего) победой на домашних ОИ.
мда. я такой старый, что глядя заголовок, сразу про песню Чайф вспомнил...
у нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить )))
Не настолько старый, но Good Charlotte вспомнились
