Леброн Джеймс не знает, будет ли он играть свой 24-й сезон: «Я просто хочу жить»

Джеймс не знает, будет ли он играть свой 24-й сезон: Я просто хочу жить.

Суперзвезде «Лейкерс » Леброну Джеймсу снова задали вопрос о планах на будущее, но он вновь не дал определенного ответа.

«Ну да, в смысле, я хочу жить. Когда я узнаю, то и вы узнаете. Сейчас я не знаю. Понятия не имею. Я просто хочу жить, вот и все», – сказал Джеймс перед участием в своем 22-м Матче всех звезд.

Следующий сезон может стать для 41-летнего форварда 24-м в НБА . В текущем он набирает в среднем 22 очка (50,2% с игры, 30,5% из-за дуги), 5,8 подбора и 7,1 передачи за 33 минуты на паркете.