Единая лига ВТБ получила рекордную выручку (25 млн рублей) с продажи билетов на Матч всех звезд

Билеты на Матч всех звезд принесли Единой лиге ВТБ рекордную выручку.

Как сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ, прошедший Матч всех звезд стал самым успешным с точки зрения выручки. Лига получила рекордные 25 миллионов рублей.

Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене» и закончился победой команды «Звезды мира» над командой «Звезды России» (91:89).