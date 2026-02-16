9

Единая лига ВТБ получила рекордную выручку (25 млн рублей) с продажи билетов на Матч всех звезд

Билеты на Матч всех звезд принесли Единой лиге ВТБ рекордную выручку.

Как сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ, прошедший Матч всех звезд стал самым успешным с точки зрения выручки. Лига получила рекордные 25 миллионов рублей.

Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене» и закончился победой команды «Звезды мира» над командой «Звезды России» (91:89).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
Остается надеятся , что все те кто реально купил билеты за деньги тоже получили « рекордные « незабываемые впечатления … вот почему только любую даже конструктивную критику в телеграмме лиги по этому матчу сразу банят ?
Ответ
Остается надеятся , что все те кто реально купил билеты за деньги тоже получили « рекордные « незабываемые впечатления … вот почему только любую даже конструктивную критику в телеграмме лиги по этому матчу сразу банят ?
меня на окко спорт зимний, забанили за то: что я спросил, что Байдина делает в Италии во время ОИ-26? В бутики за скидкой побежала за боленсиагой? Сразу бан))))
Ответ
меня на окко спорт зимний, забанили за то: что я спросил, что Байдина делает в Италии во время ОИ-26? В бутики за скидкой побежала за боленсиагой? Сразу бан))))
И правильно сделали.
Отвратительное мероприятие. Куча пауз, все неорганизованно, сидели на трибунах за баскетбольными щитами, так чудо-организаторы решили дополнительные кубы с рекламой букмекеров спустить. В итоге не видно было 1/4 площадки. Мне очень хотелось начать ходить на баскет внутри страны, но такое мероприятие мой интузиазм похоронило.
Ответ
Отвратительное мероприятие. Куча пауз, все неорганизованно, сидели на трибунах за баскетбольными щитами, так чудо-организаторы решили дополнительные кубы с рекламой букмекеров спустить. В итоге не видно было 1/4 площадки. Мне очень хотелось начать ходить на баскет внутри страны, но такое мероприятие мой интузиазм похоронило.
Если ты из Москвы, то попробуй сходить на матч МБА-МАИ. Атмосфера прикольная, на матчах играет оркестр. Свободных мест всегда много, билеты дешёвые. Не такие комфортные кресла, как на Динамо, самые обычные пластиковые, но в целом сойдёт.
Ответ
Если ты из Москвы, то попробуй сходить на матч МБА-МАИ. Атмосфера прикольная, на матчах играет оркестр. Свободных мест всегда много, билеты дешёвые. Не такие комфортные кресла, как на Динамо, самые обычные пластиковые, но в целом сойдёт.
Был на матче МБА и Самары, кайфанул! Но единственный, и пожалуй главный минус, дорога своим ходом. Ходит лишь один автобус до арены Баскет Холл, ходит с гигантскими промежутками и битком забитый. Тоже желание отбивает насладиться действием)
конечно, инфляция 20% в год
