Сергей Кущенко: «Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают»

Кущенко: Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сравнил форматы Матчей всех звезд в НБА и в российском чемпионате.

«Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают. Формат, который мы давно приняли, «наши» против «не наших», они только пытаются найти. Но у них не получается», – сказал Кущенко.

Прошедший Матч звезд Единой лиги ВТБ завершился победой команды «Звезды мира» над командой «Звезды России» (91:89).

НБА впервые провела МВЗ в новом формате, где победителем стала команда «США Звезды», обыгравшая в финале «США Полосы» (47:21).