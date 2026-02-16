Сергей Кущенко: «Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают»
Кущенко: Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сравнил форматы Матчей всех звезд в НБА и в российском чемпионате.
«Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают. Формат, который мы давно приняли, «наши» против «не наших», они только пытаются найти. Но у них не получается», – сказал Кущенко.
Прошедший Матч звезд Единой лиги ВТБ завершился победой команды «Звезды мира» над командой «Звезды России» (91:89).
НБА впервые провела МВЗ в новом формате, где победителем стала команда «США Звезды», обыгравшая в финале «США Полосы» (47:21).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но сейчас он такие заявления делает, конечно. Если это не сарказм, что "американцы от нас отстают", то глупость. Они просто вас не замечают.