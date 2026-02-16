25

Сергей Кущенко: «Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают»

Кущенко: Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сравнил форматы Матчей всех звезд в НБА и в российском чемпионате.

«Мы не тягаемся с Матчем всех звезд НБА, американцы от нас отстают. Формат, который мы давно приняли, «наши» против «не наших», они только пытаются найти. Но у них не получается», – сказал Кущенко.

Прошедший Матч звезд Единой лиги ВТБ завершился победой команды «Звезды мира» над командой «Звезды России» (91:89).

НБА впервые провела МВЗ в новом формате, где победителем стала команда «США Звезды», обыгравшая в финале «США Полосы» (47:21).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Таблетки в Москву срочно
Ответ Аура Джейсона Тейтума
Таблетки в Москву срочно
Бриттни Грайнер уже пробовала привезти - посадили...
Проснулся бы лучше и позаботился , чтобы в лиге на следующий год 9 команд не осталось ( каждый год -2 команды ) . А он все с американцами соревнуется
Ответ Ян Калинин
Проснулся бы лучше и позаботился , чтобы в лиге на следующий год 9 команд не осталось ( каждый год -2 команды ) . А он все с американцами соревнуется
Лучше меньше, да лучше. Американцы это ещё просто не поняли - отстают...
Ну если рассматривать с точки зрения наличия огромного лица Фридзона на экранах во время матча всех звезд, то НБА отстает по всем статьям, конечно
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Ну если рассматривать с точки зрения наличия огромного лица Фридзона на экранах во время матча всех звезд, то НБА отстает по всем статьям, конечно
Да... В России даже в лице присутствует слово Зона.
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!
Отстают часов на 10-11
Чиновником стал
Кущенко на пике - один из сильнейших спорт менеджеров в России. Я дамаю, мог бы в Бруклине попробовать себя, когда Прохоров владельцем был.
Но сейчас он такие заявления делает, конечно. Если это не сарказм, что "американцы от нас отстают", то глупость. Они просто вас не замечают.
Ответ malinin
Кущенко на пике - один из сильнейших спорт менеджеров в России. Я дамаю, мог бы в Бруклине попробовать себя, когда Прохоров владельцем был. Но сейчас он такие заявления делает, конечно. Если это не сарказм, что "американцы от нас отстают", то глупость. Они просто вас не замечают.
В каком смысле "мог бы в Бруклине попробовать себя"? Он ж там до сих пор член совета директоров если верить википедиям.
Ответ Сергей Пузанков
В каком смысле "мог бы в Бруклине попробовать себя"? Он ж там до сих пор член совета директоров если верить википедиям.
Это, вероятно, просто не обновленная информация. Он там был, пока у Прохорова была доля, доля была продана.
Всем бы быть такими самоуверенными)
Наконец-то по нормальному преставился, а то Кущенко, да Кущенко, нет, был есть и будет Кащенко
Ответ avcgloronalduMU
Наконец-то по нормальному преставился, а то Кущенко, да Кущенко, нет, был есть и будет Кащенко
между преставился и преДтавился большая разница. загугли )))
Ответ Almost Grey
между преставился и преДтавился большая разница. загугли )))
Это к авто замена
