Леброн Джеймс проиграл 11-й Матч звезд – больше всех в истории НБА

Джеймс обновил рекорд по проигрышам на Матче всех звезд.

После того как команда «США Полосы» проиграла в финале команде «США Звезды», Леброн Джеймс обновил рекорд по количеству поражений в истории Матчей всех звезд НБА: 11 за карьеру.

Джеймс завершил мини-турнир с 15 очками в трех играх, выходя со скамейки запасных.

Суперзвезда «Лейкерс» является рекордсменом по количеству участий в Матчах всех звезд – 22. 

У Карима Абдул-Джаббара было 9 поражений на МВЗ за карьеру (из 18 игр), в то время как у Кевина Гарнетта (14), Мэджика Джонсона (11) и Уилта Чемберлена (13) – по 8.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница HoopsHype в соцсети X
Говорит лишь о том, насколько долго Леброн играет на стабильно высоком уровне, за что и попадает на МВЗ
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Говорит лишь о том, насколько долго Леброн играет на стабильно высоком уровне, за что и попадает на МВЗ
Плюс он большую часть карьеры ездил на МВЗ от слабого востока
Ответ Влад Егоров
Плюс он большую часть карьеры ездил на МВЗ от слабого востока
Ну зато на этом слабом Востоке сколько финалов подряд, хотя и там проигрышей немало. Но это не отменяет легендарность деда, чувак реально историческая личность
Любишь кататься люби и саночки возить
вообще МВЗ каким-то символичным вышел,в плане преемственности что-ли, ну да,в последнем матче бросили играть полосатые,а ведь многие скажут что уже нет пороха ни у Дюры,ни у Краба,да и Кавай при всех стараниях не вывозит,Стэф там на скамейке как квинтэссенция всего этого пансионата
Ну, в процентном отношении всё не так и плохо, половину же выиграл. Вот у Мэджика - да, катастрофа, 3-8.
... Это не считается 😂.
ЛеГенда! 💪
На самом деле, учитывать какую-то статистику в этих бессмысленных играх - это новый уровень цинизма.
Ну так то, в процентом соотношении все равно хорошо
