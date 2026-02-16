Леброн Джеймс проиграл 11-й Матч звезд – больше всех в истории НБА
Джеймс обновил рекорд по проигрышам на Матче всех звезд.
После того как команда «США Полосы» проиграла в финале команде «США Звезды», Леброн Джеймс обновил рекорд по количеству поражений в истории Матчей всех звезд НБА: 11 за карьеру.
Джеймс завершил мини-турнир с 15 очками в трех играх, выходя со скамейки запасных.
Суперзвезда «Лейкерс» является рекордсменом по количеству участий в Матчах всех звезд – 22.
У Карима Абдул-Джаббара было 9 поражений на МВЗ за карьеру (из 18 игр), в то время как у Кевина Гарнетта (14), Мэджика Джонсона (11) и Уилта Чемберлена (13) – по 8.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница HoopsHype в соцсети X
На самом деле, учитывать какую-то статистику в этих бессмысленных играх - это новый уровень цинизма.