Энтони Эдвардс: «Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него»
Защитник команды «США Звезды» Энтони Эдвардс отметил старание центрового Сборной мира Виктора Вембаньямы в игре мини-турнира Матча всех звезд.
«Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него, так что, черт возьми, именно это и произошло. Извиняюсь за выражение», – сказал Эдвардс.
В игре против «США Звезды» Вембаньяма набрал 14 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 10 минут на паркете. Его команда уступила после победного трехочкового Скотти Барнса – 35:37.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
