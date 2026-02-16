9

Энтони Эдвардс: «Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него»

Защитник команды «США Звезды» Энтони Эдвардс отметил старание центрового Сборной мира Виктора Вембаньямы в игре мини-турнира Матча всех звезд.

«Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него, так что, черт возьми, именно это и произошло. Извиняюсь за выражение», – сказал Эдвардс.

В игре против «США Звезды» Вембаньяма набрал 14 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 10 минут на паркете. Его команда уступила после победного трехочкового Скотти Барнса – 35:37.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Энтони Эдвардса
Спасибо Вите за настрой и то что борьба была не номинальная, а реальная. Только в последней игре старички подсдулись, но все равно это лучше МВЗ за очень долгое время...
Объективно говоря, команда ветеранов сыграла три четверти по 12 минут с хорошей интенсивностью. У Кавая почти не было ротации. А ведь даже в матчах нба часто бывает что фаворит проиграет крупно одну четверть, а потом заберет матч. Так что, «старичкам» все равно респект. Символично: как ключи от машины взрослый подростку даёт, так передали молодому поколению ключи от нба. Но как же радостно за Спёрс, что у них такой Вемби!
да, его серьезный подход к делу отличал с первого сезона
У Виктора за 2 матча 33 очка, 8 подборов, 3 блока и реализация 10 из 13.
В соло тащил сборную мира без Йокича, ШГА, Янниса и Дончича
Первые 2 игры прям отличные. Вемба всех завел и это на вторую игру перенеслось. Дальше уже типичный мвз...
Кстати, Кекс был прав, Пончич и Йокич тупо номера отбыли.
Авдия это конечно тихий ужас. Вроде играл (по минутам) нормально, но 0 импакта. Таунс бросал трехи но абсолютный манекен в обороне. Шенгюн тоже был плох. Старался только Вемба. И чуть чуть Джамал. Но Кавай конечно выдал лучшего себя в плей-офф как будто бы.
Надеюсь, болельщики запомнят, за кого голосовать, чтобы было интересно. Хотя кого я обманываю...
Вемби действительно задал настрой всему вечеру! Три первые игры - ну чистый кайф, которого я не испытывал очень давно на МВЗ. На финал старичков просто не хватило, но тем не менее я получил удовольствие и спасибо игрокам за это) ❤️
