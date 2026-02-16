Энтони Эдвардс: «Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него»

Эдвардс: Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него.

Защитник команды «США Звезды» Энтони Эдвардс отметил старание центрового Сборной мира Виктора Вембаньямы в игре мини-турнира Матча всех звезд.

«Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него, так что, черт возьми, именно это и произошло. Извиняюсь за выражение», – сказал Эдвардс.

В игре против «США Звезды» Вембаньяма набрал 14 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 10 минут на паркете. Его команда уступила после победного трехочкового Скотти Барнса – 35:37.