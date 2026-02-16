Полиция закрыла мероприятие бренда Джейлена Брауна, игрок назвал объяснение от властей «полностью ложным»
В субботу вечером полиция Беверли-Хиллз закрыла мероприятие по продвижению бренда, организованное звездой «Бостона» Джейленом Брауном. Власти города заявили, что на собрание не было получено разрешения. Однако в воскресенье Браун оспорил эту характеристику, назвав заявление, распространенное городом, «полностью ложным» и отметив, что сотни тысяч долларов инвестиций в мероприятие были потрачены впустую.
«Меня оскорбляет заявление Беверли-Хиллз, которое они сделали, будто мы подали заявку на что-то, не получили одобрение и все равно сделали, проявив неповиновение. Я знаю, как соблюдать правила. Я достаточно умен, чтобы следовать инструкциям. Просто показалось, что кто-то не хотел, чтобы то, чем мы занимались, продолжалось, потому что из всех, кто что-то организовывал закрыли только меня», – сказал Браун после Матча всех звезд НБА.
Форвард, у которого есть спонсорский контракт с компанией Oakley, сообщил, что мероприятие проходило в доме основателя Oakley Джима Джаннарда, оспорив версию властей.
«Нам не нужно было разрешение, потому что владелец дома открыл для нас свои владения, – заявил Браун. – Мы никогда не подавали заявку... Мне не нужно было платить за дом или что-то еще. Они просто впустили нас. Мне пришлось платить за обустройство, но сотни тысяч долларов были потрачены впустую на мероприятие, которое должно было быть позитивным».
Брауна спросили, считает ли он, что закрытие было мотивировано расовой принадлежностью.
«Все, что я скажу, это то, что у всех остальных, кто что-то организовывал, проблем, похоже, не было», – сказал Браун. – Было 7 вечера. Не 10 вечера, не 11 вечера, не полночь. 7 вечера... Мы проводили панельную дискуссию. Мы занимались позитивными вещами. Никому не мешали, не перекрывали движение. Это уик-энд всех звезд, субботний вечер, 7 часов – о чем мы вообще говорим? Сотни тысяч долларов были спущены в унитаз».
Мероприятие продвигало бренд экипировки Брауна, 741.
On Saturday, February 14, the Beverly Hills Police Department (BHPD) responded to an event taking place at a private residence in the Trousdale neighborhood of the City. An event permit had been applied for and denied by the City due to previous violations associated with events at the address"
Ключевое: "стражи порядка призвали участников мероприятия прекратить вечеринку ввиду неоднократных нарушений в городском сообществе Траусдэйл, зарегистрированных в ходе предыдущих сборищ по этому адресу" --это во-первых
Во-вторых, Ярый или, если хотите, даже махровый бэлээмщик по инерции хреначит свою BLM повестку, тон которой задавала предыдущая администрация во главе с Байденом, а никак не может понять, что вот уже год у власти республиканцы, отменившие с высокой трибуны всю вакханалию демократических бесов.Видимо он всё же не настолько умён, как об этом заявляет и всё же плохо знает новые правила…