Полиция закрыла мероприятие бренда Джейлена Брауна, игрок назвал объяснение от властей «полностью ложным»

Браун категорически не согласен с действиями полиции.

В субботу вечером полиция Беверли-Хиллз закрыла мероприятие по продвижению бренда, организованное звездой «Бостона » Джейленом Брауном . Власти города заявили, что на собрание не было получено разрешения. Однако в воскресенье Браун оспорил эту характеристику, назвав заявление, распространенное городом, «полностью ложным» и отметив, что сотни тысяч долларов инвестиций в мероприятие были потрачены впустую.

«Меня оскорбляет заявление Беверли-Хиллз, которое они сделали, будто мы подали заявку на что-то, не получили одобрение и все равно сделали, проявив неповиновение. Я знаю, как соблюдать правила. Я достаточно умен, чтобы следовать инструкциям. Просто показалось, что кто-то не хотел, чтобы то, чем мы занимались, продолжалось, потому что из всех, кто что-то организовывал закрыли только меня», – сказал Браун после Матча всех звезд НБА .

Форвард, у которого есть спонсорский контракт с компанией Oakley, сообщил, что мероприятие проходило в доме основателя Oakley Джима Джаннарда, оспорив версию властей.

«Нам не нужно было разрешение, потому что владелец дома открыл для нас свои владения, – заявил Браун. – Мы никогда не подавали заявку... Мне не нужно было платить за дом или что-то еще. Они просто впустили нас. Мне пришлось платить за обустройство, но сотни тысяч долларов были потрачены впустую на мероприятие, которое должно было быть позитивным».

Брауна спросили, считает ли он, что закрытие было мотивировано расовой принадлежностью.

«Все, что я скажу, это то, что у всех остальных, кто что-то организовывал, проблем, похоже, не было», – сказал Браун. – Было 7 вечера. Не 10 вечера, не 11 вечера, не полночь. 7 вечера... Мы проводили панельную дискуссию. Мы занимались позитивными вещами. Никому не мешали, не перекрывали движение. Это уик-энд всех звезд, субботний вечер, 7 часов – о чем мы вообще говорим? Сотни тысяч долларов были спущены в унитаз».

Мероприятие продвигало бренд экипировки Брауна, 741.