Кавай Ленард: «Чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол»

Ленард: Чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол.

Форварду «Клипперс » задали вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в НБА .

«Это вам решать. Для меня же он сменяется каждый день, каждую неделю. Но в целом – да. Я чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол», – ответил форвард.

В игре мини-турнира Матча всех звезд против Сборной мира Ленард набрал 31 очко за 12 минут и принес команде «США Полосы» победу дальним попаданием.