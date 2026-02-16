Кавай Ленард: «Чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол»
Ленард: Чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол.
Форварду «Клипперс» задали вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в НБА.
«Это вам решать. Для меня же он сменяется каждый день, каждую неделю. Но в целом – да. Я чувствую себя одним из лучших, когда играю в баскетбол», – ответил форвард.
В игре мини-турнира Матча всех звезд против Сборной мира Ленард набрал 31 очко за 12 минут и принес команде «США Полосы» победу дальним попаданием.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда Кавай в форме и ловит кураж в него вселяется сам дъявол.Не просто лучший, а какой-то хладнокровный киборг-убийца.Он такой один.
Когда Кавай в форме и ловит кураж в него вселяется сам дъявол.Не просто лучший, а какой-то хладнокровный киборг-убийца.Он такой один.
Он реально один единственный такой, даже сравнить не с кем.
Он реально один единственный такой, даже сравнить не с кем.
Немного Батлер подходит из плэйофф Майами, ранее ТиМак, ну и Майкл
Пару деревьев этому баскетболисту
На данный момент киборг по любому в топе !
Кавай со здоровьем Леброна - топ5 в истории
Кавай со здоровьем Леброна - топ5 в истории
Я бы сказал что это топ 2, потому что уж его процент и релиз на средних выше леброна, плюс защита его на порядок выше леброна. Вот только тело леброна только у леброна)
Я бы сказал что это топ 2, потому что уж его процент и релиз на средних выше леброна, плюс защита его на порядок выше леброна. Вот только тело леброна только у леброна)
Это точно.Дед в 41 гоняет.Не думаю, что Кавай сможет до этого возраста.Да и надо ли?Колени ведь у него проблемные.Дирк Новицки жаловался по завершении карьеры, что зря играл последние сезоны, заработал большие проблемы в коленных суставах, видимо артроз.
Как он ночью блистал на Мвз, любо дорого смотреть..
Справедливые слова Ленарда
- А когда получаю деньги в конверте, чувствую себя лесником на пенсии - добавил Кавай
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем