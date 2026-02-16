Энтони Эдвардс: «Лука и Йокич – двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче всех звезд»
Эдвардс раскритиковал Дончича и Йокича за игру в Матче всех звезд.
Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс критически отозвался об игре лидеров «Лейкерс» и «Денвера» Луки Дончича и Николы Йокича в матчах мини-турнира звездного уикэнда.
«Без негатива в адрес Луки и Йокича, они двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче звезд», – сказал Эдвардс, получивший награду MVP.
Сборная мира, за которую выступали Йокич и Дончич, проиграла оба своих матча.
Словенец провел на паркете всего 5 минут, так как продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Молодец, не постеснялся сказать