Энтони Эдвардс: «Лука и Йокич – двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче всех звезд»

Эдвардс раскритиковал Дончича и Йокича за игру в Матче всех звезд.

Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс критически отозвался об игре лидеров «Лейкерс» и «Денвера» Луки Дончича и Николы Йокича в матчах мини-турнира звездного уикэнда.

«Без негатива в адрес Луки и Йокича, они двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче звезд», – сказал Эдвардс, получивший награду MVP.

Сборная мира, за которую выступали Йокич и Дончич, проиграла оба своих матча.

Словенец провел на паркете всего 5 минут, так как продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.