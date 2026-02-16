  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс: «Лука и Йокич – двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче всех звезд»
Энтони Эдвардс: «Лука и Йокич – двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче всех звезд»

Эдвардс раскритиковал Дончича и Йокича за игру в Матче всех звезд.

Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс критически отозвался об игре лидеров «Лейкерс» и «Денвера» Луки Дончича и Николы Йокича в матчах мини-турнира звездного уикэнда.

«Без негатива в адрес Луки и Йокича, они двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче звезд», – сказал Эдвардс, получивший награду MVP.

Сборная мира, за которую выступали Йокич и Дончич, проиграла оба своих матча.

Словенец провел на паркете всего 5 минут, так как продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Выразил мнение большинства
Молодец, не постеснялся сказать
Вспоминается почему-то рассказ Д. Лондона, "Как вешали Калтуса Джорджа" из северного цикла. Там про индейца, который настолько ассимилировался к порядкам белых, что решил, что его разыгрывают или обманывают, когда белые решили вдруг великодушно и безвозмездно помочь голодному индейскому племени и все время спрашивал "сколько?“. Поучительная история, однако)
Рекомендуем