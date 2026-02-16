«Я хочу инопланетянина!» Никола Йокич попросил Виктора Вембаньяму оставить рисунок на майке

Йокич получил автограф от Вембаньямы.

Центровой Сборной мира Никола Йокич попросил у своего товарища по команде Виктора Вембаньямы расписаться на майке.

Йокич : «А где инопланетянин? Я хочу инопланетянина!»

Вембаньяма : «О чем речь».

Сборная мира уступила в обеих своих играх и не вышла в финал мини-турнира.