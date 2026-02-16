Видео
«Я хочу инопланетянина!» Никола Йокич попросил Виктора Вембаньяму оставить рисунок на майке

Йокич получил автограф от Вембаньямы.

Центровой Сборной мира Никола Йокич попросил у своего товарища по команде Виктора Вембаньямы расписаться на майке.

Йокич: «А где инопланетянин? Я хочу инопланетянина!»

Вембаньяма: «О чем речь».

Сборная мира уступила в обеих своих играх и не вышла в финал мини-турнира.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoМатч всех звезд НБА
logoНикола Йокич
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoСборная мира
logoБаскетбол - видео
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём на авито у юзера с ником Николай
-Dessine-moi un étranger!
и дальше по классике, инопланетянин в коробке, инопланетянин, которого съел удав, и т.д.
Можно же было лошадку пририсовать, инопланетянин 👽 же из Техаса
Уёкич выступил на МВЗ как его младший брат Уёвич из Хит в регулярке. Никак. Вот бы их объединить, мы б тут в Майами возрадовались
