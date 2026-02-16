«Я хочу инопланетянина!» Никола Йокич попросил Виктора Вембаньяму оставить рисунок на майке
Йокич получил автограф от Вембаньямы.
Центровой Сборной мира Никола Йокич попросил у своего товарища по команде Виктора Вембаньямы расписаться на майке.
Йокич: «А где инопланетянин? Я хочу инопланетянина!»
Вембаньяма: «О чем речь».
Сборная мира уступила в обеих своих играх и не вышла в финал мини-турнира.
и дальше по классике, инопланетянин в коробке, инопланетянин, которого съел удав, и т.д.