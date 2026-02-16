Видео
1

Энтони Эдвардс стал MVP Матча всех звезд, получив трофей имени Кобе Брайанта

Эдвардс – самый ценный игрок Матча всех звезд НБА.

Защитник команды «США Звезды» Энтони Эдвардс получил трофей, названный в честь Кобе Брайанта, став MVP Матча всех звезд.

В финале «США Звезды» разгромили «США Полосы» – 47:21. На счету Эдвардса 8 очков, 4 подбора и 2 передачи. За все три игры турнира защитник принес своей команде 32 очка.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМатч всех звезд НБА
logoБаскетбол - видео
logoЭнтони Эдвардс
logoСША Звезды
Баскетбол - фото
logoНБА
logoКобе Брайант
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
чет защищали беляшей, а в итоге Дончич и Йокич вообще лучше бы не выходили на паркет. Всем остальным огромный респект.
В итоге 3 классных матча с интригой. Жаль, что на последний у дедов не хватило бензина
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый
16 февраля, 05:16Видео
Де’Аарон Фокс забросил победный трехочковый под сирену в игре против «США Звезды»
16 февраля, 04:41Видео
Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме
16 февраля, 04:35Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
3 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
20 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
22 минуты назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
49 минут назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем