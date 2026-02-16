Энтони Эдвардс стал MVP Матча всех звезд, получив трофей имени Кобе Брайанта

Эдвардс – самый ценный игрок Матча всех звезд НБА.

Защитник команды «США Звезды» Энтони Эдвардс получил трофей, названный в честь Кобе Брайанта , став MVP Матча всех звезд.

В финале «США Звезды» разгромили «США Полосы» – 47:21. На счету Эдвардса 8 очков, 4 подбора и 2 передачи. За все три игры турнира защитник принес своей команде 32 очка.