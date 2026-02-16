Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый

Ленард помог команде «США Полосы» выбить Сборную Мира, набрав 31 очко.

Форвард команды «США Полосы» Кавай Ленард стал главным героем игры против Сборной мира, набрав 31 очко.

За 12 минут Ленард попал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Форвард стал автором победного трехочкового в концовке, выбив Сборную мира из мини-турнира Матча всех звезд – 48:45.