Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый

Ленард помог команде «США Полосы» выбить Сборную Мира, набрав 31 очко.

Форвард команды «США Полосы» Кавай Ленард стал главным героем игры против Сборной мира, набрав 31 очко.

За 12 минут Ленард попал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

Форвард стал автором победного трехочкового в концовке, выбив Сборную мира из мини-турнира Матча всех звезд – 48:45.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
7 комментариев
Прошивка и апдейт этого сезона очень удачные у него.
Каждый раз когда Кавай показывает свой истинный класс - какое то лютое недоумение от его скилов! просто машина, которая на площадке умеет абсолютно все!
Ответ dimzo
Каждый раз когда Кавай показывает свой истинный класс - какое то лютое недоумение от его скилов! просто машина, которая на площадке умеет абсолютно все!
праймовый Кавай даже покруче праймового Лябра
Ответ badaboom
праймовый Кавай даже покруче праймового Лябра
В плане набора очков - точно. Но тут скорее с Дюрэнтом нужно сравнивать.
Выставка роботизированной техники в рамках матча всех звёзд.
