Стефен Карри заявил, что поучаствует в конкурсе трехочковых в следующем году и попытается привлечь Клэя Томпсона

Карри будет участвовать в конкурсе трехочковых в 2027 году.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри примет участие в конкурсе трехочковых бросков в следующем году в Финиксе, о чем он сам объявил в эфире телеканала NBC.

Карри также добавил, что попытается убедить своего бывшего партнера по команде Клэя Томпсона присоединиться к нему в этом состязании. В прошедшем Матче всех звезд лидер «Уорриорс» не участвовал из-за травмы колена.

В последний раз Карри выигрывал конкурс в 2021 году в Атланте, а до этого побеждал в 2015 году в Нью-Йорке. Томпсон был победителем в 2016 году в Торонто.

Вчера Дэмиан Лиллард стал третьим игроком в истории, выигравшим конкурс трехочковых трижды. Карри также может достичь этого результата в случае еще одной победы.

Карри является лучшим в истории НБА по количеству реализованных трехочковых бросков и восемь раз за карьеру становился лидером лиги по этому показателю. В текущем сезоне его точность из-за дуги составляет 39,1%.