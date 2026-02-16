Де’Аарон Фокс забросил победный трехочковый под сирену в игре против «США Звезды»

Фокс помог «США Полосы» обыграть «США Звезды», забросив под сирену.

Де’Аарон Фокс стал автором попадания по сирену, принеся команде «США Полосы» победу над «США Звезды» (42:40).

По итогам игры на счету Фокса 5 очков, 1 передача и 1 перехват.