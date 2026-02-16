Де’Аарон Фокс забросил победный трехочковый под сирену в игре против «США Звезды»
Фокс помог «США Полосы» обыграть «США Звезды», забросив под сирену.
Де’Аарон Фокс стал автором попадания по сирену, принеся команде «США Полосы» победу над «США Звезды» (42:40).
По итогам игры на счету Фокса 5 очков, 1 передача и 1 перехват.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
И вообще я рад, что Стеф обрадовался