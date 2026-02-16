Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме

Вембаньяма показал свое недовольство партнерами по Сборной мира.

Исход матча между Сборной мира и командой «США Звезды» определил точный дальний бросок Скотти Барнса в овертайме (37:35).

После попадания Виктор Вембаньяма был явно недоволен своими товарищами по Сборной, которые ошиблись в защите и оставили Барнса открытым.

Сам Вембаньяма стал самым результативным в этой игре, набрав 14 очков, а также 6 подборов и 3 блок-шота.