  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме
Видео
9

Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме

Вембаньяма показал свое недовольство партнерами по Сборной мира.

Исход матча между Сборной мира и командой «США Звезды» определил точный дальний бросок Скотти Барнса в овертайме (37:35).

После попадания Виктор Вембаньяма был явно недоволен своими товарищами по Сборной, которые ошиблись в защите и оставили Барнса открытым.

Сам Вембаньяма стал самым результативным в этой игре, набрав 14 очков, а также 6 подборов и 3 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
logoСкотти Барнс
logoСборная мира
logoСША Звезды
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Таунс как обычно)
Ответ Aykhal_ykt
Таунс как обычно)
А чо Таунс то? Он вышел на подстраховку, а то бы Дюрен сверху дал. Тут Джамал и на заслоне решил не защищаться и к Барнсу не побежал.
Ответ Starkom
А чо Таунс то? Он вышел на подстраховку, а то бы Дюрен сверху дал. Тут Джамал и на заслоне решил не защищаться и к Барнсу не побежал.
подстраховка не нужна была, сборной США нужны были 3 очка и защищаться в первую очередь надо было на дуге
Витёк молодец, а все остальные просто позорники натуральные. Бегал тока Джамал, но лучше б и он этого не делал, а отдал мяч Вембе, он бы и один выиграл
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале
16 февраля, 07:00
Вы не поверите, но когда-то мы любили Матчи всех звезд НБА
16 февраля, 06:40
Дончич ответил на критику Дюрэнта: «Не понимаю, почему он упомянул именно меня и Йокича»
15 февраля, 13:52
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
3 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
20 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
22 минуты назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
49 минут назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем