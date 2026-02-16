Виктор Вембаньяма был недоволен Сборной мира, которая позволила Скотти Барнсу забросить победный трехочковый в овертайме
Вембаньяма показал свое недовольство партнерами по Сборной мира.
Исход матча между Сборной мира и командой «США Звезды» определил точный дальний бросок Скотти Барнса в овертайме (37:35).
После попадания Виктор Вембаньяма был явно недоволен своими товарищами по Сборной, которые ошиблись в защите и оставили Барнса открытым.
Сам Вембаньяма стал самым результативным в этой игре, набрав 14 очков, а также 6 подборов и 3 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Таунс как обычно)
Таунс как обычно)
А чо Таунс то? Он вышел на подстраховку, а то бы Дюрен сверху дал. Тут Джамал и на заслоне решил не защищаться и к Барнсу не побежал.
А чо Таунс то? Он вышел на подстраховку, а то бы Дюрен сверху дал. Тут Джамал и на заслоне решил не защищаться и к Барнсу не побежал.
подстраховка не нужна была, сборной США нужны были 3 очка и защищаться в первую очередь надо было на дуге
Витёк молодец, а все остальные просто позорники натуральные. Бегал тока Джамал, но лучше б и он этого не делал, а отдал мяч Вембе, он бы и один выиграл
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем