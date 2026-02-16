Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»

Джей Би Бикерстафф: Увольнение из «Кавальерс» изменило мой подход к работе.

Главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф признался, что еще недавно всерьез опасался завершения карьеры. После увольнения из «Кливленда » в 2024 году он не рассчитывал быстро найти новую работу и даже допускал, что может не вернуться в НБА .

«Я не думал, что получу новое место. На тот момент вакансий не было. Я просто сидел дома, проводил время с семьей в Кливленде и пытался понять, что делать дальше», – вспоминает специалист.

В тот период его планы никак не были связаны с лигой. Семья готовилась к переезду в Калифорнию, где дети должны были поступить в футбольную академию, а сам тренер – определиться со следующим этапом карьеры.

Однако ситуация изменилась: он возглавил «Детройт» и всего за два года совершил одно из самых впечатляющих преображений в НБА. Сейчас «Пистонс» идут с результатом 40–13 и лидируют на Востоке – спустя лишь два сезона после антирекорда лиги с серией из 28 поражений подряд.

Бикерстафф подчеркивает: короткий перерыв после ухода из «Кавальерс» сыграл важную роль.

«Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя. Главное – всегда фокусироваться на процессе, а не только на результатах. В свой последний год в «Кливленде» я позволил результатам взять верх. Только результаты, результаты, результаты. И мы упустили из виду некоторые аспекты процесса», – признался тренер.