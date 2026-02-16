  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»
5

Джей Би Бикерстафф рассказал, как увольнение из «Кливленда» изменило его подход: «Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя»

Джей Би Бикерстафф: Увольнение из «Кавальерс» изменило мой подход к работе.

Главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф признался, что еще недавно всерьез опасался завершения карьеры. После увольнения из «Кливленда» в 2024 году он не рассчитывал быстро найти новую работу и даже допускал, что может не вернуться в НБА.

«Я не думал, что получу новое место. На тот момент вакансий не было. Я просто сидел дома, проводил время с семьей в Кливленде и пытался понять, что делать дальше», – вспоминает специалист.

В тот период его планы никак не были связаны с лигой. Семья готовилась к переезду в Калифорнию, где дети должны были поступить в футбольную академию, а сам тренер – определиться со следующим этапом карьеры.

Однако ситуация изменилась: он возглавил «Детройт» и всего за два года совершил одно из самых впечатляющих преображений в НБА. Сейчас «Пистонс» идут с результатом 40–13 и лидируют на Востоке – спустя лишь два сезона после антирекорда лиги с серией из 28 поражений подряд.

Бикерстафф подчеркивает: короткий перерыв после ухода из «Кавальерс» сыграл важную роль.

«Тот месяц без работы дал мне возможность оценить себя. Главное – всегда фокусироваться на процессе, а не только на результатах. В свой последний год в «Кливленде» я позволил результатам взять верх. Только результаты, результаты, результаты. И мы упустили из виду некоторые аспекты процесса», – признался тренер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy
logoДетройт
logoКливленд
logoДжей Би Бикерстафф
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Траджан конечно не хило рискнул, взяв его сбитого казалось на смену Монти)
Ответ Tim Timson
Траджан конечно не хило рискнул, взяв его сбитого казалось на смену Монти)
Дождитесь плей-офф там братишка Джей Би покажет уровень)
Ответ Dmitry Singular
Дождитесь плей-офф там братишка Джей Би покажет уровень)
Эт может быть конечно. Но команда колючая вышла и интересная. Даже если далеко не пойдут )
Помню как его папаша тренировал Денвер с Мутомбо.
Был уверен, что Джей Би стоит попробовать себя ещё с какой-нибудь командой, как раз с молодой, без готовых суперзвезд.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейд Каннингем о возможной помощи со штрафами Айзейи Стюарта: «Это недешево, но он того стоит»
14 февраля, 19:38
Репортер Винс Гудвилл: «Детройт» все еще в фазе подготовки. Ничем не рискует и не спешит в финал»
13 февраля, 16:59
28+7+9 Кейда Каннингема позволили «Детройту» уверенно обыграть «Торонто»
12 февраля, 06:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
3 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
20 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
22 минуты назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
49 минут назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем