Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале
16 февраля в Лос-Анджелесе состоялся Матч всех звезд НБА-2026. Главное событие звездного уикенда прошло в новом формате: три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.
Победителем мини-турнира стала команда «США Звезды», награду MVP получил Энтони Эдвардс.
Матч всех звезд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
США Звезды (тренер – Джей Би Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.
США Полосы (тренер – Митч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевин Дюрэнт, Брэндон Ингрэм, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Донован Митчелл, Де’Аарон Фокс.
Сборная мира (тренер – Дарко Раякович): Норман Пауэлл, Дени Авдия, Лука Дончич, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.
