Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале

Сегодня прошел Матч всех звезд НБА.

16 февраля в Лос-Анджелесе состоялся Матч всех звезд НБА-2026. Главное событие звездного уикенда прошло в новом формате: три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.

Победителем мини-турнира стала команда «США Звезды», награду MVP получил Энтони Эдвардс.

НБА

Матч всех звезд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

США Звезды (тренер – Джей Би Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.

США Полосы (тренер – Митч Джонсон) : Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевин Дюрэнт, Брэндон Ингрэм, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Донован Митчелл, Де’Аарон Фокс.

Сборная мира (тренер – Дарко Раякович) : Норман Пауэлл, Дени Авдия, Лука Дончич, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.