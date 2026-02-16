140

Матч всех звезд НБА. Команда «США Звезды» выиграла мини-турнир, разгромив «США Полосы» в финале

Сегодня прошел Матч всех звезд НБА.

16 февраля в Лос-Анджелесе состоялся Матч всех звезд НБА-2026. Главное событие звездного уикенда прошло в новом формате: три команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие встретились в финале.

Победителем мини-турнира стала команда «США Звезды», награду MVP получил Энтони Эдвардс.

НБА

Матч всех звезд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

США Звезды (тренер – Джей Би Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.

США Полосы (тренер – Митч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевин Дюрэнт, Брэндон Ингрэм, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Донован Митчелл, Де’Аарон Фокс.

Сборная мира (тренер – Дарко Раякович): Норман Пауэлл, Дени Авдия, Лука Дончич, Никола Йокич, Джамал Мюррэй, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Кавай, вемби - респект за отдачу конечно
Я бы на месте тренеров, не выбирал бы Пончича и Никола в следующем году. Пусть отдыхают, если им плевать на мвз
Ответ Xellos
Я бы на месте тренеров, не выбирал бы Пончича и Никола в следующем году. Пусть отдыхают, если им плевать на мвз
Или им самим отказываться. Сказать, что травма, семейные обстоятельства. Пусть не занимают места, раз не хотят играть
Ответ Xellos
Я бы на месте тренеров, не выбирал бы Пончича и Никола в следующем году. Пусть отдыхают, если им плевать на мвз
А с чего вы решили, что их в следующем году тренеры будут выбирать? Йокич уже 7 лет в старте играет, Дончич один раз только Моранту и Карри место в старте уступил (но вряд ли это ещё когда-нибудь повторится), ну и из-за травмы не претендовал всерьёз в прошлом году. Так что до выбора тренеров скорее всего не дойдёт.
Я в шоке. Это лучший МВЗ за черти сколько лет. Они РЕАЛЬНО ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ на паркете. Я думал такое уже невозможно
Ответ PredatorMax
Я в шоке. Это лучший МВЗ за черти сколько лет. Они РЕАЛЬНО ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ на паркете. Я думал такое уже невозможно
Ну, не прям чтобы все выкладываются, однако формат предполагает чуток постараться на коротком промежутке времени, иначе вылет сразу. Но, реально выглядит это неплохо и свежо.
Ответ PredatorMax
Я в шоке. Это лучший МВЗ за черти сколько лет. Они РЕАЛЬНО ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ на паркете. Я думал такое уже невозможно
все познается в сравнении.. конечно по сравнению со всеми последними годами можно сказать, что они "реально выкладываются", но если мы даже сравним с концовкой матча, посвященного коби, то здешняя защита покажется заурядной

это все равно что ты из года в год беднеешь, и потом тебе вдруг дали какое-то пособие на один раз
Молодой расстроился. Причём, кажется, тут большая досада не от промаха, а от того, что партнёры просто решили сегодня не играть "по-звёздному".
Ответ G.H.O.S.T.
Молодой расстроился. Причём, кажется, тут большая досада не от промаха, а от того, что партнёры просто решили сегодня не играть "по-звёздному".
С таким порывом и в таком возрасте - это лишь вопрос времени когда он вместе с ребятами из "Шпор" поднимет над собой кубок О"Брайана... Я очень на это надеюсь...
Вемби уважение. Мюррей, Йокич, Дончич могут просто пойти нафиг. Против них защищаются, перехватывают а они просто смотрят. У них же должен быть эгоизм какой нибудь...
Ответ Xellos
Вемби уважение. Мюррей, Йокич, Дончич могут просто пойти нафиг. Против них защищаются, перехватывают а они просто смотрят. У них же должен быть эгоизм какой нибудь...
Мюррей кстати старался, в первом матче как минимум
Киргизия. Матч всех звезд по кок-бору. Главное событие звездного уик-энда пройдет в новом формате. Встретятся команды: Сборная мира, Кыргызстан солнца (KG Suns) и Кыргызстан тундуки (KG Tunduks)
кавай зверь, вембе уважение, а пончич и покич жалкие тюфяки
Словно было бы логичнее один полноценный матч между командами США и Мира, голосование так же проводить не по конференциям а в сборную США и мира. А то как то эти команд полос и звезд не дают серьезности мероприятию
Ответ danik 258808
Словно было бы логичнее один полноценный матч между командами США и Мира, голосование так же проводить не по конференциям а в сборную США и мира. А то как то эти команд полос и звезд не дают серьезности мероприятию
Ну когда будет полноценно поровну американцев и иностранцев, среди звезд в том числе, тогда будет поровну. Потом, наверное, придётся как в хоккее США с Канадой объединять. Пока же довольно неплохо получилось поделить
Ответ Сергей Пузанков
Ну когда будет полноценно поровну американцев и иностранцев, среди звезд в том числе, тогда будет поровну. Потом, наверное, придётся как в хоккее США с Канадой объединять. Пока же довольно неплохо получилось поделить
Не сильная трагедия что американцам будет труднее попасть на мвз, зато мб чёт годное было бы
Кавай против КАТа в клатче это из серии водородная бомба против кашляющего ребёнка
Сборная мира порвёт их на звёзды и полосы 😀
Ответ Кюхель
Сборная мира порвёт их на звёзды и полосы 😀
Сборная Мира скорее всего напьется пива и будет дурачиться, а не играть))
Ответ genius1986okla
Сборная Мира скорее всего напьется пива и будет дурачиться, а не играть))
У Вас в будущем времени, я думаю, они уже
