2

Адриатическая лига. «Партизан» разобрался с «Будучностью», «Црвена Звезда» выиграла у «Игокеа»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

«Партизан» уверенно обыграл «Будучность», «Црвена Звезда» взяла верх над «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Партизан Сербия – 16-1, Дубай ОАЭ – 15-1, Црвена Звезда Сербия – 13-4, Будучность Черногория – 13-4, Цедевита-Олимпия Словения – 11-5, Клуж Румыния – 10-6, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-9.

Плей-аут

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 7-10, Задар Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 5-11, КРКА Словения – 5-12, Вена Австрия – 5-12, Сплит Хорватия – 4-12, Студентски центар Черногория – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Црвена Звезда и Партизан так держать ✊✊✊
