  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Виртус» победил «Удине», «Милан» уверенно обыграл «Кремону» и другие результаты
2

Чемпионат Италии. «Виртус» победил «Удине», «Милан» уверенно обыграл «Кремону» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.

«Виртус» взял верх над «Удине», «Милан» разобрался с «Ваноли Кремоной».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 17-3,Брешия – 15-5, Милан – 14-6, Венеция – 13-6, Дертона – 13-7, Триест – 10-9, Тренто – 9-10, Удине – 8-12, Ваноли Кремона – 8-12, Варезе – 8-12, Наполи – 7-12, Реджо-Эмилия – 7-12, Динамо Сассари – 7-13, Канту – 5-15, Тревизо – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
logoВаноли Кремона
logoРеджо-Эмилия
Удине
logoТренто
logoРейер Венеция
logoВиртус
logoДинамо Сассари
результаты
logoКанту
logoМилан
logoДертона
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Варезе» справился с «Брешией», «Триест» разгромил «Наполи»
14 февраля, 20:47
«Кремона» выступила с заявлением на фоне слухов о покупке клуба инвестиционной группой, в которую входят Лука Дончич и Донни Нельсон
11 февраля, 16:04
Лука Дончич и Дирк Новицки могут войти в состав владельцев «Кремоны» для дальнейшего участия в европейском проекте НБА
11 февраля, 04:59
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
2 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
19 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
21 минуту назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
48 минут назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем