Чемпионат Италии. «Виртус» победил «Удине», «Милан» уверенно обыграл «Кремону» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.
«Виртус» взял верх над «Удине», «Милан» разобрался с «Ваноли Кремоной».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 17-3,Брешия – 15-5, Милан – 14-6, Венеция – 13-6, Дертона – 13-7, Триест – 10-9, Тренто – 9-10, Удине – 8-12, Ваноли Кремона – 8-12, Варезе – 8-12, Наполи – 7-12, Реджо-Эмилия – 7-12, Динамо Сассари – 7-13, Канту – 5-15, Тревизо – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
