ACB. 26 очков Хезони помогли «Реалу» победить «Уникаху», «Бильбао» проиграл «Басконии» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

Марио Хезоня набрал 26 очков и привел «Реал» к победе над «Уникахой». «Бильбао » дома уступил «Басконии». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 18-2, Валенсия – 15-5, Мурсия – 14-6, Барселона –14-6, Баскония – 13-6, Уникаха – 13-7, Тенерифе – 12-8, Ховентуд – 12-8, Бильбао – 11-9, Жирона – 10-10, Бреоган – 8-12, Форса Льейда – 8-12, Манреса – 8-12, Гран-Канария – 7-12, Сарагоса – 6-14, Андорра – 5-15, Сан-Пабло Бургос – 4-16, Гранада – 1-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.