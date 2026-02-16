  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ACB. 26 очков Хезони помогли «Реалу» победить «Уникаху», «Бильбао» проиграл «Басконии» и другие результаты
0

ACB. 26 очков Хезони помогли «Реалу» победить «Уникаху», «Бильбао» проиграл «Басконии» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.

Марио Хезоня набрал 26 очков и привел «Реал» к победе над «Уникахой».

«Бильбао» дома уступил «Басконии».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 18-2, Валенсия – 15-5, Мурсия – 14-6, Барселона –14-6, Баскония – 13-6, Уникаха – 13-7, Тенерифе – 12-8, Ховентуд – 12-8, Бильбао – 11-9, Жирона – 10-10, Бреоган – 8-12, Форса Льейда – 8-12, Манреса – 8-12, Гран-Канария – 7-12, Сарагоса – 6-14, Андорра – 5-15, Сан-Пабло Бургос – 4-16, Гранада – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
результаты
logoБарселона
logoБаскония
logoБильбао
logoМанреса
logoУникаха
logoАндорра
logoФорса Льейда
logoВаленсия
logoЖирона
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Сарагоса» проиграла «Ховентуду», «Тенерифе» победил «Бреоган» и другие результаты
14 февраля, 22:10
Дилан Озетковски дисквалифицирован по решению испанского антидопингового агентства
13 февраля, 13:20
Джабари Паркер может перейти в «Ховентуд» до конца сезона
12 февраля, 09:30
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
2 минуты назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
19 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
21 минуту назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
48 минут назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем