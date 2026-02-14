Бывший игрок Лиги ВТБ станет тренером Команды США на Матче звезд НБА
Экс-игрок Единой лиги ВТБ Митч Джонсон выступит в роли главного тренера Команды США на Матче всех звезд НБА.
В сезоне-2010/11 Джонсон представлял рижский ВЭФ. 5 января 2011 года американец отыграл 17 с половиной минут во встрече против «Калева» (95:55), набрав 2 очка, 3 подбора и 4 передачи при 3 потерях и 1 из 6 с игры.
ВЭФ стал последней командой в профессиональной игровой карьере Митча. После этого он начал тренерскую деятельность.
39-летний Джонсон в настоящее время возглавляет одного из лидеров регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс’’
Текст новости звучит как анекдот про шотландца, мост и овцу
Текст новости звучит как анекдот про шотландца, мост и овцу
Ты знаешь правило
без шуток это рил самый гениальный заголовок. Так притянуть это конечно мастер сделал) какой там Бруклин Дёмина. есть теперь Сан-Антонио бывшего игрока ВТБ😀
"Легенда лиги ВТБ...", так должен был начинаться заголовок, мельчает спортс(,
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
И слушал группу "Комбинация"...
Левкин конечно знатный Нанаец)
