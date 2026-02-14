Фото
6

Бывший игрок Лиги ВТБ станет тренером Команды США на Матче звезд НБА

Экс-игрок Единой лиги ВТБ Митч Джонсон выступит в роли главного тренера Команды США на Матче всех звезд НБА.

В сезоне-2010/11 Джонсон представлял рижский ВЭФ. 5 января 2011 года американец отыграл 17 с половиной минут во встрече против «Калева» (95:55), набрав 2 очка, 3 подбора и 4 передачи при 3 потерях и 1 из 6 с игры.

ВЭФ стал последней командой в профессиональной игровой карьере Митча. После этого он начал тренерскую деятельность.

39-летний Джонсон в настоящее время возглавляет одного из лидеров регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс’’
Баскетбол - фото
logoМатч всех звезд НБА
logoМитч Джонсон
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
logoВЭФ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Текст новости звучит как анекдот про шотландца, мост и овцу
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Текст новости звучит как анекдот про шотландца, мост и овцу
Ты знаешь правило
без шуток это рил самый гениальный заголовок. Так притянуть это конечно мастер сделал) какой там Бруклин Дёмина. есть теперь Сан-Антонио бывшего игрока ВТБ😀
"Легенда лиги ВТБ...", так должен был начинаться заголовок, мельчает спортс(,
Комментарий удален пользователем
Ответ Люблю угарные комменты...
Комментарий удален пользователем
И слушал группу "Комбинация"...
Левкин конечно знатный Нанаец)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин с командой Винса Картера стал победителем Турнира восходящих звезд НБА
14 февраля, 05:15Фото
Митч Джонсон о награде MVP: «Виктор Вембаньяма полностью определяет потолок возможностей «Сперс»
13 февраля, 18:43
Не всем хватило мест на Матче всех звезд НБА. Вот 5 игроков, которых зря забыли
13 февраля, 07:10
Де’Аарон Фокс заменит Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд, Норман Пауэлл переведен в «команду Мира»
12 февраля, 19:05Фото
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
37 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем