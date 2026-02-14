Джейс Ричардсон об участии в конкурсе данков: «Отец сказал просто получить удовольствие, не думаю, что у меня такой же большой арсенал»

Джейс Ричардсон рассказал о совете отца по поводу конкурса данков.

20-летний Джейс Ричардсон («Орландо ») примет участие в конкурсе данков. Его отец, Джейсон Ричардсон , дважды становился победителем соревнования по броскам сверху.

«Никогда бы не стал принимать участия, если бы не был готов бороться. Не знаю, что будет, но приложу все усилия.

У меня кое-что припасено.

Был немного удивлен, от меня не ждали участия. Но я всегда следил за конкурсом данков. Это одна из лучших частей звездного уикенда, всегда представлял себя участником.

Так что я подал заявку, и меня пригласили.

Не думаю, что у меня такой же большой арсенал, как у моего отца. Но он сказал мне просто получить удовольствие. Это главное», – рассказал баскетболист.