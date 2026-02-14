  • Спортс
Джейс Ричардсон об участии в конкурсе данков: «Отец сказал просто получить удовольствие, не думаю, что у меня такой же большой арсенал»

Джейс Ричардсон рассказал о совете отца по поводу конкурса данков.

20-летний Джейс Ричардсон («Орландо») примет участие в конкурсе данков. Его отец, Джейсон Ричардсон, дважды становился победителем соревнования по броскам сверху.

«Никогда бы не стал принимать участия, если бы не был готов бороться. Не знаю, что будет, но приложу все усилия.

У меня кое-что припасено.

Был немного удивлен, от меня не ждали участия. Но я всегда следил за конкурсом данков. Это одна из лучших частей звездного уикенда, всегда представлял себя участником.

Так что я подал заявку, и меня пригласили.

Не думаю, что у меня такой же большой арсенал, как у моего отца. Но он сказал мне просто получить удовольствие. Это главное», – рассказал баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Orlando Sentinel
Его батя царь данков конечно. Мельнички и 360 филигранные всегда, а тот данк под ногой от щита - просто сказка.
Кстати, последнее кто-то повторял вообще на сдк? Мне кажется, нереально сложный, чуть-чуть не так накинул и досвидос.
