  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Горжусь этим». Наиболее частыми оппонентами Стефона Касла в защите оказались Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич
2

«Горжусь этим». Наиболее частыми оппонентами Стефона Касла в защите оказались Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич

Стефон Касл прокомментировал свои цели в обороне.

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл проводит 2-й сезон в лиге. По информации ESPN, наибольшее количество владений игрока в защите пришлось на противостояния с Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и Лукой ДончичемЛейкерс»). Это два самых результативных «скорера» нынешнего сезона.

«Очень горжусь этим. Прошу ставить меня против них. Не поменял бы эту ответственность ни на что другое. Считаю, что могу быть одним из лучших защитников на периметре в лиге», – поделился Касл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
logoОклахома-Сити
logoЛука Дончич
logoСтефон Касл
logoЛейкерс
logoНБА
logoСан-Антонио
logoШэй Гилджес-Александер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Касл сумасшедший ублюдок, настолько уверенным в своих действиях и проходах под кольцо были только Морэнт и Вестбист. При этом, защита там на совсем другом левеле, в отличие от перечисленных личностей. Плюс Стэфон ещё и в правильной организации (опять-таки, в отличие от вышеперечисленных личностей), поэтому даже страшно пока спрогнозировать его потолок. Но очевидно, что ему на пару с Вемби плевать на "отсутствие опыта", они готовы побеждать уже сейчас
Уже сейчас невероятно обороняется на ногах и периметре, но для ДПОя нужно другое)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся в Топ-2, Кавай Ленард вошел в десятку
13 февраля, 13:40
«Гонка за MVP». Никола Йокич сохранил шансы на награду, Кейд Каннингем поднялся в Топ-4
6 февраля, 16:50
Плюс один: кто в НБА чаще всех забивает с фолом
3 февраля, 16:10
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
37 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем