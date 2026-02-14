«Горжусь этим». Наиболее частыми оппонентами Стефона Касла в защите оказались Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич
Стефон Касл прокомментировал свои цели в обороне.
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл проводит 2-й сезон в лиге. По информации ESPN, наибольшее количество владений игрока в защите пришлось на противостояния с Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и Лукой Дончичем («Лейкерс»). Это два самых результативных «скорера» нынешнего сезона.
«Очень горжусь этим. Прошу ставить меня против них. Не поменял бы эту ответственность ни на что другое. Считаю, что могу быть одним из лучших защитников на периметре в лиге», – поделился Касл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
2 комментария
Касл сумасшедший ублюдок, настолько уверенным в своих действиях и проходах под кольцо были только Морэнт и Вестбист. При этом, защита там на совсем другом левеле, в отличие от перечисленных личностей. Плюс Стэфон ещё и в правильной организации (опять-таки, в отличие от вышеперечисленных личностей), поэтому даже страшно пока спрогнозировать его потолок. Но очевидно, что ему на пару с Вемби плевать на "отсутствие опыта", они готовы побеждать уже сейчас
Уже сейчас невероятно обороняется на ногах и периметре, но для ДПОя нужно другое)
