«Горжусь этим». Наиболее частыми оппонентами Стефона Касла в защите оказались Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич

Стефон Касл прокомментировал свои цели в обороне.

Защитник «Сан-Антонио » Стефон Касл проводит 2-й сезон в лиге. По информации ESPN, наибольшее количество владений игрока в защите пришлось на противостояния с Шэем Гилджес-Александером («Оклахома») и Лукой Дончичем («Лейкерс »). Это два самых результативных «скорера» нынешнего сезона.

«Очень горжусь этим. Прошу ставить меня против них. Не поменял бы эту ответственность ни на что другое. Считаю, что могу быть одним из лучших защитников на периметре в лиге», – поделился Касл.