Фото
0

В Москве состоялся Матч Друзей с участием Мозгова, Мони и Хряпы

Звездный уикэнд Единой лиги ВТБ открыл традиционный Матч Друзей – команда Сергея Кущенко противостояла коллективу Илоны Корстин на паркете «ВТБ Арены».

Игра завершилась ничьей (90:90). Лучшими игроками были признаны Сергей Моня и Тимофей Мозгов.

В составе команды Корстин в Матче Друзей приняли участие член Зала славы Единой лиги ВТБ Сергей Моня, чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев, бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Хряпа, президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.

За команду Кущенко сыграли чемпион Европы Сергей Быков, чемпион Европы и чемпион России Николай Падиус, генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян, чемпион НБА Тимофей Мозгов, бизнесмен и спортивный функционер Эмин Антонян.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoНиколай Падиус
logoЕдиная лига ВТБ
logoТимофей Мозгов
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЕгор Вяльцев
Баскетбол - фото
logoСергей Моня
logoАндрей Ведищев
logoВиктор Хряпа
logoСергей Кущенко
logoСергей Быков
Игорь Кочарян
logoИлона Корстин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
14 февраля, 13:46Фото
Группа «Моя Мишель» выступит на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
9 февраля, 13:19
Илона Корстин объяснила выбор восьми дополнительных участников Матча Звезд Лиги ВТБ: «Дмитрий Кулагин проводит один из лучших сезонов в карьере»
26 января, 15:52
Хайнс, Кириленко, Мозгов, Итудис, Тихоненко и другие знаменитости поучаствовали в выборе игроков на Матч всех звезд Лиги ВТБ
23 января, 13:04Фото
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
37 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем