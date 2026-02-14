В Москве состоялся Матч Друзей с участием Мозгова, Мони и Хряпы
Звездный уикэнд Единой лиги ВТБ открыл традиционный Матч Друзей – команда Сергея Кущенко противостояла коллективу Илоны Корстин на паркете «ВТБ Арены».
Игра завершилась ничьей (90:90). Лучшими игроками были признаны Сергей Моня и Тимофей Мозгов.
В составе команды Корстин в Матче Друзей приняли участие член Зала славы Единой лиги ВТБ Сергей Моня, чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев, бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Хряпа, президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.
За команду Кущенко сыграли чемпион Европы Сергей Быков, чемпион Европы и чемпион России Николай Падиус, генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян, чемпион НБА Тимофей Мозгов, бизнесмен и спортивный функционер Эмин Антонян.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем