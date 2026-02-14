4

Норман Пауэлл: «Попал на Матч всех звезд на своей бывшей арене. Маленькая месть»

Норман Пауэлл поделился эмоциями от участия в Матче всех звезд.

Защитник «Майами» Норман Пауэлл попал в состав участников Матча всех звезд в качестве запасного. В прошлом сезоне он выступал за «Клипперс».

«Действительно надеялся на это в прошлом году, но не срослось. Теперь это случится на арене клуба, из которого меня обменяли. Я выйду на площадку перед фанатами и организацией. Небольшая «пасхалка» в моей истории. Думаю, что им пришлось со мной расстаться, но это все равно маленькая месть. У меня получилось.

В «Хит» здорово. Всегда мечтал о таком. Быть ключевым в атаке, первой строчкой скаутского отчета оппонента. Отвечать за результат. Ценить моменты триумфа после побед над фаворитами. Не все идеально, но весело», – поделился Пауэлл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рад за Нормана! Люблю его как игрока. Думаю, его переход к лучшему: сам Пауэлл никак бы не стал первой опцией при Бороде и Кавае. А он это заслуживает. Да, с ним Клипперс не пали бы 6-22, но Коллинз уже отлично заиграл, и спас этот обмен.
А за что месть-то? В плей-офф превратился в тыкву, тебя и обменяли.
Какой мстительный молодой человек)
