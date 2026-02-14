Кейси Вассерман, попавший в файлы Эпштейна, продает агентство. Среди его клиентов Клэй Томпсон, Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Домантас Сабонис и другие баскетболисты

Агентство Вассермана сменит владельца.

Кейси Вассерман, основатель, владелец и управляющий агентства Вассермана, продает свой бизнес. Его имя оказалось в файлах Эпштейна, что привело к недовольству клиентов и агентов. Внутри организации бизнесмен был известен многочисленными связями со своими сотрудницами из разных департаментов.

Среди клиентов фирмы большое количество баскетболистов. В их числе Эван Мобли , Митчелл Робинсон , Клэй Томпсон , Домантас Сабонис, Руи Хатимура и Стивен Адамс .