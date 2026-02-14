Кейси Вассерман, попавший в файлы Эпштейна, продает агентство. Среди его клиентов Клэй Томпсон, Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Домантас Сабонис и другие баскетболисты
Агентство Вассермана сменит владельца.
Кейси Вассерман, основатель, владелец и управляющий агентства Вассермана, продает свой бизнес. Его имя оказалось в файлах Эпштейна, что привело к недовольству клиентов и агентов. Внутри организации бизнесмен был известен многочисленными связями со своими сотрудницами из разных департаментов.
Среди клиентов фирмы большое количество баскетболистов. В их числе Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Клэй Томпсон, Домантас Сабонис, Руи Хатимура и Стивен Адамс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Wall Street Journal
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько всего в мире Вассерманов?
Сколько всего в мире Вассерманов?
Полез смотреть, есть ли Онотоле в файлах …
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем