  • Кейси Вассерман, попавший в файлы Эпштейна, продает агентство. Среди его клиентов Клэй Томпсон, Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Домантас Сабонис и другие баскетболисты
Кейси Вассерман, попавший в файлы Эпштейна, продает агентство. Среди его клиентов Клэй Томпсон, Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Домантас Сабонис и другие баскетболисты

Агентство Вассермана сменит владельца.

Кейси Вассерман, основатель, владелец и управляющий агентства Вассермана, продает свой бизнес. Его имя оказалось в файлах Эпштейна, что привело к недовольству клиентов и агентов. Внутри организации бизнесмен был известен многочисленными связями со своими сотрудницами из разных департаментов.

Среди клиентов фирмы большое количество баскетболистов. В их числе Эван Мобли, Митчелл Робинсон, Клэй Томпсон, Домантас Сабонис, Руи Хатимура и Стивен Адамс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Wall Street Journal
4 комментария
Сколько всего в мире Вассерманов?
Ответ banderos
Сколько всего в мире Вассерманов?
Полез смотреть, есть ли Онотоле в файлах …
