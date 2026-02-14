  • Спортс
  • Адвокаты из Wachtell Lipton имели доступ к телефону Терри Розира во время расследования мошенничества и видели сообщения с переданной им на сторону информацией


The Athletic добавил деталей к расследованию по Терри Розиру.

Расследование по участию Терри Розира в мошеннической схеме на ставках со стороны НБА проводила фирма Wachtell Lipton. Эта компания работает со всеми основными крупными скандалами, связанными с лигой.

«Мы не смогли найти существенных доказательств неправомерного поведения», – сообщил Адам Сильвер после того, как Розир был арестован в результате федерального расследования.

Лига не поделилась с «Майами», выменявшим Розира уже после это истории, полученными сведениями.

The Athletic добавил деталей.

«Дэвид Андерс, бывший помощник прокурора по Южному округу Нью-Йорка, первым делом подключается в таких ситуациях. Андерс занимается расследованиями с первого контракта Wachtell с НБА. Помогал в деле Донахи. Говорят, что с ним легко общаться, но он очень серьезно подходит к работе.

Команда Андерса определила, что Джонтэй Портер из «Торонто» делал нелегальные ставки. Портер был навсегда отстранен от НБА. Его команда также расследовала обвинения в адрес Терри Розира, который досрочно завершил матч с «Шарлотт», чтобы помочь выиграть ставку. Wachtell не нашел достаточно оснований для отстранения Розира. Плохой результат, когда в итоге игрока обвинили как раз по этому эпизоду. Wachtell имел доступ к телефону Розира и выяснил, что он посылал сообщения с информацией о том, что закончит выступление досрочно. Но фирма не сумела получить информацию по инциденту от сторонних источников. Это не помешало федеральному обвинению», – сообщило издание.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
