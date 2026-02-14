Ян Ханьсэнь: «Собираюсь научиться всему лучшему в НБА и передать этот опыт в Китае и Азии»
Ян Ханьсэнь рассказал о своих долгосрочных планах.
Центровой «Портленда» Ян Ханьсэнь проводит первый сезон в НБА.
«Учусь лучшему в баскетболе сейчас в НБА. Собираюсь взять как можно больше и передать этот опыт в Китае и Азии.
В Азии очень много талантливых детей в разных странах. Надеюсь, что они будут следовать за своей мечтой и попадут в НБА. Мы увидим все больше азиатских лиц на площадках лиги», – рассказал китайский баскетболист.
Парень понимает, что его ждёт богатое будущее, даже если он ничего не достигнет в НБА. Китайцы любят баскет, любят и НБА. Яо Минь после окончания карьеры в 33(!) стал президентом китайского баскета
