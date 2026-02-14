Ян Ханьсэнь: «Собираюсь научиться всему лучшему в НБА и передать этот опыт в Китае и Азии»

Ян Ханьсэнь рассказал о своих долгосрочных планах.

Центровой «Портленда » Ян Ханьсэнь проводит первый сезон в НБА .

«Учусь лучшему в баскетболе сейчас в НБА. Собираюсь взять как можно больше и передать этот опыт в Китае и Азии.

В Азии очень много талантливых детей в разных странах. Надеюсь, что они будут следовать за своей мечтой и попадут в НБА. Мы увидим все больше азиатских лиц на площадках лиги», – рассказал китайский баскетболист.