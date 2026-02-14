Дэвид Гриффин о разных периодах «Кливленда»: «При Джеймсе был исторически слабый Восток. Мы думали только о встрече с командой с Запада, сейчас все по-другому»

Дэвид Гриффин рассказал о разнице в положении «Кавальерс» Джеймса и Митчелла.

Дэвид Гриффин возглавлял «Кливленд » с 2013 по 2017 год. Менеджер описал разницу в ситуации команд Леброна Джеймса и Донована Митчелла .

«Нам очень сильно помогало состояние Востока, который был исторически слабым. Все эти годы мы думали только о встрече с командой с Запада. В нашей конференции не было никого, кто мог действительно преградить нам путь.

Сейчас все по-другому. Фанатам нужно больше ценить нынешнюю команду. Коби Олтмен и нынешний состав действуют в совершенно другой обстановке. Восток значительно более конкурентен. Выход в финал был бы куда более значимым успехом сейчас. Мы по сути проходили Восток всухую, за исключением «Торонто », – заключил Гриффин.