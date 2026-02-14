Дэвид Гриффин о разных периодах «Кливленда»: «При Джеймсе был исторически слабый Восток. Мы думали только о встрече с командой с Запада, сейчас все по-другому»
Дэвид Гриффин рассказал о разнице в положении «Кавальерс» Джеймса и Митчелла.
Дэвид Гриффин возглавлял «Кливленд» с 2013 по 2017 год. Менеджер описал разницу в ситуации команд Леброна Джеймса и Донована Митчелла.
«Нам очень сильно помогало состояние Востока, который был исторически слабым. Все эти годы мы думали только о встрече с командой с Запада. В нашей конференции не было никого, кто мог действительно преградить нам путь.
Сейчас все по-другому. Фанатам нужно больше ценить нынешнюю команду. Коби Олтмен и нынешний состав действуют в совершенно другой обстановке. Восток значительно более конкурентен. Выход в финал был бы куда более значимым успехом сейчас. Мы по сути проходили Восток всухую, за исключением «Торонто», – заключил Гриффин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то мне подсказывает, что замени Митчела ЛеБроном того же возраста, что и Митчел, восток опять был бы исторически слабым). За исключением Детройта и Бостона. В Никс как-то не верится.
и бостон обо===рал и леброна, красава
По-моему, восток сейчас слабее, чем тогда.
По-моему, восток сейчас слабее, чем тогда.
Добавить Детройту немного огневой мощи, каких-то опций в атаке без минуса для защиты, и это будет та же Окла.
Добавить Детройту немного огневой мощи, каких-то опций в атаке без минуса для защиты, и это будет та же Окла.
И стабильного мвп ) забыл добавить
Восток слабый уже 30 лет. Самый слабый был между Джордан и Детройтом 00х. А так всегда дай бог 1.5 команды набирается способных что то Западу показать
Кэвс и ЛеБрон тогда были сильные скорее так
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем