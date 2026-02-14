Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ
Определились игроки старта Матча всех звезд Лиги ВТБ.
Евгений Пашутин и Велимир Перасович определились со стартовыми составами Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Звезды России:
Дмитрий Кулагин
Георгий Жбанов
Антон Квитковских
Никита Курбанов
Андрей Мартюк
Звезды Мира:
Мело Тримбл
Трент Фрэйзер
Патрик Миллер
Маркус Бингэм
Террелл Картер
Матч пройдет 15 февраля в 17:00.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
