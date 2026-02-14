Фото
Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ

Определились игроки старта Матча всех звезд Лиги ВТБ.

Евгений Пашутин и Велимир Перасович определились со стартовыми составами Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Звезды России:

  • Дмитрий Кулагин

  • Георгий Жбанов

  • Антон Квитковских

  • Никита Курбанов

  • Андрей Мартюк

Звезды Мира:

  • Мело Тримбл

  • Трент Фрэйзер

  • Патрик Миллер

  • Маркус Бингэм

  • Террелл Картер

Матч пройдет 15 февраля в 17:00.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
