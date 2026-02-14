Евгений Пашутин и Велимир Перасович назвали стартовые составы команд Матча всех звезд Лиги ВТБ

Определились игроки старта Матча всех звезд Лиги ВТБ.

Евгений Пашутин и Велимир Перасович определились со стартовыми составами Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

Звезды России:

Дмитрий Кулагин

Георгий Жбанов

Антон Квитковских

Никита Курбанов

Андрей Мартюк

Звезды Мира:

Мело Тримбл

Трент Фрэйзер

Патрик Миллер

Маркус Бингэм

Террелл Картер

Матч пройдет 15 февраля в 17:00.