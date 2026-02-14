Тим Макмэн о проблеме «танкинга»: «Штрафы – это просто PR-тактика от Адама Сильвера, погрозили пальчиком»

Тим Макмэн порассуждал о борьбе со «сливами» сезона.

Репортер ESPN Тим Макмэн высказался по поводу проблемы «танкинга».

«Необходимо переводить это в область обсуждения реальных стимулов. Намеренный «слив» – это рациональный, разумный подход. В этом вся проблема. Этим и придется заниматься комитету по соревнованиям и совету владельцев.

Штрафы не решают проблему. Это просто красивая PR-тактика Адама Сильвера. Погрозили командам пальчиком. Это наказание за слишком открытое поведение. Будьте скромнее.

«Джаз» стали примером, но если наказываете их, то надо штрафовать и «Сакраменто », «Мемфис », «Даллас », «Вашингтон ». Треть лиги это делает», – заключил Макмэн.