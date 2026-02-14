Бобби Маркс: «Менеджер одной из команд сказал, что выписал бы чек с открытой суммой за место в Топ-3 драфта»
Бобби Маркс прокомментировал штрафы за «танкинг».
Первыми наказанными за «танкинг» командами стали «Юта» и «Индиана». Аналитик ESPN Бобби Маркс прокомментировал штрафы.
«Это просто часть расходов на бизнес. Мне написал менеджер одной из команд не в лотерее. Он сказал, что выписал бы чек с открытой суммой ради попадания в Топ-3 этого драфта.
Такой сейчас подход. И это система, созданная НБА, которой команды просто подчиняются. И я тоже являюсь частью этой системы. Только на прошлой неделе сказал, что «Милуоки» надо дать Яннису Адетокумбо отдых до конца сезона, чтобы получить высокое место на драфте.
Пока система будет выглядеть таким образом, подобные дискуссии продолжатся», – заключил Маркс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA on ESPN
Говорить можно много про супер драфт (пока и сам так думаю), но пока не увидим их в нба все равно это лотерея. Сейчас мы видим, что Флэгг, Книппель, Эджкомб, Харпер, Демин, Куин, Бэйли и др. смотрятся классно с большим потенциалом. А про драфт 2026 узнаем позже) В тоже время Йокича, Адедокумбо, ШГА три сильнейших сейчас, никто особо ни котировал
