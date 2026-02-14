«Партизан» отказал 4 клубам НБА, пытавшимся заполучить Исаака Бонгу

Исаак Бонга остался в «Партизане», несмотря на интерес из НБА.

По информации Meridian Sport, 4 клуба НБА обращались к «Партизану » по поводу перехода форварда сборной Германии Исаака Бонги. Сербский клуб решил не расставаться с одним из своих наиболее стабильных баскетболистов по ходу сложного для команды сезона, несмотря на привлекательные с финансовой точки зрения условия.

Бонга набирает 9,6 очка, 5,7 подбора, 1,4 передачи и 1 перехват в среднем в матчах Евролиги.