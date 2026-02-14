  • Спортс
  • Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»

Осман озвучил причину стычки между игроками «Панатинаикоса» и «Фенербахче».

Вчера защитник «Фенербахче» Уэйд Болдуин забросил победный мяч с сиреной, выиграв матч против «Панатинаикоса» со счетом 85:83. Болдуин отправился праздновать в центр площадки, что вызвало бурную реакцию со стороны травмированного центрового «Пао» Матиаса Лессора, который бросился к игрокам «Фенербахче», что привело к конфронтации.

Форвард греческого клуба Джеди Осман считает, что Болдуин проявил неуважение к клубу, празднуя на логотипе «Панатинаикоса».

«Очевидно, что это было не очень профессионально с его стороны, особенно проявлять неуважение к этому клубу, который намного, намного больше, чем он может себе представить. Это было причиной потасовки в конце. Хорошо, ты выиграл игру, и можешь праздновать, но не таким образом. Нельзя проявлять неуважение к этому клубу. Болельщики запомнят это, и мы запомним это», – сказал Осман журналистам после игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джеди Османа
