Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»

Джеймс выразил свое недовольство финансовыми проблемами «Монако».

После победы над «Басконией» защитник «Монако» Майк Джеймс выложил серию постов в соцсетях, чтобы выразить свое разочарование финансовым положением клуба.

«В любом случае, этим летом я стану свободным агентом. Не могу дождаться, когда получу свои деньги.

Самое удивительное, что я давно в Европе. Я знаю, что с выплатами могут быть перебои, но не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком. Теперь это просто неуважение.

Надеюсь, что персонал, игроки, работники и офисные сотрудники действительно получат свои деньги. Мы сейчас работаем на чистом энтузиазме.

Алексей Федорычев (владелец «Монако »), ты мой кореш. К тебе у меня претензий нет. Обещаю.

Мои дни в клубе, наверное, действительно сочтены. Честно говоря, я не вижу себя в месте, где мне врут и не относятся серьезно», – написал Джеймс.