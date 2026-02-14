  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»
5

Майк Джеймс намерен покинуть «Монако»: «Не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком»

Джеймс выразил свое недовольство финансовыми проблемами «Монако».

После победы над «Басконией» защитник «Монако» Майк Джеймс выложил серию постов в соцсетях, чтобы выразить свое разочарование финансовым положением клуба.

«В любом случае, этим летом я стану свободным агентом. Не могу дождаться, когда получу свои деньги.

Самое удивительное, что я давно в Европе. Я знаю, что с выплатами могут быть перебои, но не надо мне врать и говорить, что деньги вот-вот придут, когда их нет, выставляя меня дураком. Теперь это просто неуважение.

Надеюсь, что персонал, игроки, работники и офисные сотрудники действительно получат свои деньги. Мы сейчас работаем на чистом энтузиазме.

Алексей Федорычев (владелец «Монако»), ты мой кореш. К тебе у меня претензий нет. Обещаю.

Мои дни в клубе, наверное, действительно сочтены. Честно говоря, я не вижу себя в месте, где мне врут и не относятся серьезно», – написал Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Майка Джеймса
logoМайк Джеймс 1990
logoЕвролига
logoМонако
logoчемпионат Франции
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ felix_r
В Хапоэль!
В Хапоэль? Я не думаю, он ведь с Итудисом ещё в ЦСКА не сошёлся характером.
Ответ zastup
в Дубай
Скорее в Китай.
Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Джеймс: «Евролиге нужен единый технический спонсор, если мы хотим зарабатывать больше денег»
4 февраля, 13:16
Майк Джеймс: «Я – лучший игрок в истории Евролиги»
29 января, 17:45
Майк Джеймс станет свободным агентом в 2026 году после пересмотра контракта с «Монако»
27 января, 08:48
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
36 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем