Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла

Ишбиа попал через намного более рослого соперника.

Владелец «Финикса » Мэтью Ишбиа поучаствовал в Матче знаменитостей в рамках звездного уикэнда НБА .

В одном из моментов игры 178-сантиметровый Ишбиа попал средний бросок через 229-сантиметрового Тако Фалла .

В молодости будущий владелец «Санс» становился чемпионом NCAA вместе с командой университета Мичиган Стэйт.

Сегодня команда Энтони Андерсона, за которую играл Ишбиа, уступила команде Янниса Адетокумбо со счетом 58:65.