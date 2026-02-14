Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа забросил через 229-сантиметрового Тако Фалла
Ишбиа попал через намного более рослого соперника.
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбиа поучаствовал в Матче знаменитостей в рамках звездного уикэнда НБА.
В одном из моментов игры 178-сантиметровый Ишбиа попал средний бросок через 229-сантиметрового Тако Фалла.
В молодости будущий владелец «Санс» становился чемпионом NCAA вместе с командой университета Мичиган Стэйт.
Сегодня команда Энтони Андерсона, за которую играл Ишбиа, уступила команде Янниса Адетокумбо со счетом 58:65.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С фолом!
Траекторию он, конечно, задрал...
